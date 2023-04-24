دبي‭:‬ايقاف 319‭ ‬متسولاً‭ ‬

دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬توقيف‭ ‬319‭ ‬متسولاً‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬كافح‭ ‬التسول‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التسول‭ ‬مفهوم‭ ‬خاطئ‭ ‬للتراحم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحريات‭ ‬والمباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬اللواء‭ ‬جمال‭ ‬سالم‭ ‬الجلاف‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي،‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬أسفرت‭ ‬‮«‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬319‭ ‬متسولاً‭ ‬منهم‭ ‬‮ ‬167‭ ‬من‭ ‬الذكور،‭ ‬و152‭ ‬من‭ ‬الإناث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ظاهرة‭ ‬التسول‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬وحياة‭ ‬وممتلكات‭ ‬أفراده،‭ ‬وتسيء‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬الدولة،‭ ‬وتشوه‭ ‬مظهرها‭ ‬الحضاري‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬التسول‭ ‬ترتبط‭ ‬بنتائج‭ ‬خطيرة‭ ‬منها‭ ‬ارتكاب‭ ‬بعض‭ ‬الجرائم‭ ‬مثل‭ ‬السرقة‭ ‬والنشل،‭ ‬واستغلال‭ ‬الأطفال،‭ ‬والمرضى،‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬في‭ ‬التسول‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬اللواء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التسوّل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليه‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬داعيًا‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬التسول‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبرع‭ ‬بأموال‭ ‬صدقاتهم‭ ‬إلى‭ ‬الهيئات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‮»‬‭ ‬و»الإبلاغ‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬متسول‭ ‬يتم‭ ‬رصده‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‮»‬‭.‬