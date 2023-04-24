دبي‭:‬ايقاف 319‭ ‬متسولاً‭ ‬

دبي (أ ف ب) – أعلنت شرطة دبي توقيف 319 متسولاً منذ منتصف آذار/مارس، بينهم تسعة خلال عطلة عيد الفطر، وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها تحت شعار «التسول مفهوم خاطئ للتراحم».
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف وفق ما جاء على الموقع الرسمي لشرطة دبي، إن الحملة أسفرت «عن ضبط 319 متسولاً منهم 167 من الذكور، و152 من الإناث».
وأضاف أن «ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري»، لافتاً إلى أن «مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال الأطفال، والمرضى، وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة».
وشدّد اللواء على أن التسوّل «غير قانوني، ويعاقب عليه القانون» في الإمارات، داعيًا المجتمع إلى المساهمة في الحدّ من ظاهرة التسول «من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية» و»الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان».