دبلوماسية السوق بين روسيا واسبانيا:عين على المغرب وأخرى تترصد إفريقيا

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

يشهد‭ ‬المغرب‭ ‬مؤخرا‭ ‬نموا‭ ‬قويا‭ ‬مضطردا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والأمن‭ ‬،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الجريمة‭ ‬العابرة‭ ‬للجهات‭ ‬الأربع‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬يستشرف‭ ‬مستقبله‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بانفتاحه‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الافريقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباشرته‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬تحاول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التسابق‭ ‬لتقوية‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬الرباط‭ ‬كرهان‭ ‬لعبور‭ ‬اقتصادها‭ ‬طريق‭ ‬إفريقيا‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬شيخوخة‭ ‬أوروبا‭ ‬وترهل‭ ‬أسواقها‭ ‬بفعل‭ ‬أزمات‭ ‬متوالية‭. ‬وبمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية،‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي،‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭. ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬مجريات‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬الممثل‭ ‬الدائم‭ ‬للمغرب‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬عمر‭ ‬هلال‭. ‬وانعقد‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬والمسؤول‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ77‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬نمو‭ ‬وتضخم‭ ‬متزايد‭ ‬جراء‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والجفاف‭ ‬الذي‭ ‬يضرب‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬مستوردا‭ ‬لمنتجات‭ ‬الطاقة‭ ‬والغذاء‭ ‬وخصوصا‭ ‬الحبوب‭. ‬وفي‭ ‬تقرير‭ ‬سابق،‭ ‬صادر،‭ ‬عن‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الميزانية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاستكشافية‭ ‬للعام‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬عتبة‭ ‬استثنائية‭ ‬عند‭ ‬4‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬متوقعة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤثر‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬وعلى‭ ‬ربح‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬إلى‭ ‬0‭,‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الرباط‭ ‬ومدريد‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بطبعتها‭ ‬الجديدة‭ ‬والمنقحة،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتعاون‭ ‬الإسباني،‭ ‬خوسي‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس،‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬والمغرب،‭ ‬تعكس،‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والتواصل‭ ‬الدائم‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإسبانية،‭ ‬عقب‭ ‬مباحثات‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أشغال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬برنامج‭ ‬ثنائي‭ ‬مكثف‭ ‬يغطي‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬علاقتنا‭ ‬الثنائية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬‮«‬شكل‭ ‬فرصة‭ ‬لإرساء‭ ‬أسس‭ ‬“الخطوات‭ ‬المقبلة‭.‬‮»‬‭ ‬مذكرا‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬أنه‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مرتقبا،‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممكنا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ (‬نوفمبر‭) ‬المقبل‭.‬

وبخصوص‭ ‬موضوع‭ ‬الهجرة‭ ‬تحدث‭ ‬الوزير‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬التعاون‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوافدين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭ ‬قد‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬ضد‭ ‬الشبكات‭ ‬الإجرامية‭ ‬للاتجار‭ ‬بالبشر‭. ‬وشدد‭ ‬لقد‭ ‬‮«‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭.‬‮»‬

‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬‮«‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬كشريك‭ ‬وحليف‭ ‬موثوق‭ ‬وسنشتغل‭ ‬بروح‭ ‬إيجابية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬الالتزامات‭.‬‮»‬‭ ‬

‭ ‬وبكل‭ ‬تفاؤل‭ ‬أكد‭ ‬المسؤول‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬سنحقق‭ ‬نتائج‭ ‬جد‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬أنها‭ ‬شكلت‭ ‬فرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بموجب‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬عقب‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيث،‭ ‬والاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬خصه‭ ‬به‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬نيسان‭ (‬أبريل‭) ‬الماضي‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬بوريطة،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬‮«‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬قد‭ ‬تحققت‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬اجتمعت‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعين‭ ‬آخرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

‭ ‬وأبرز‭ ‬بوريطة،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬دينامية‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬البلدين،‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

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