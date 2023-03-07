حركة‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الامريكان‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬واسعة‭ ‬ونوعية،‭ ‬ابتدأها‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الامريكية‭ ‬المشتركة‭ ‬مارك‭ ‬ميلي‭ ‬بزيارة‭ ‬الى‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬ولقاء‭ ‬نتانياهو‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬طار‭ ‬الى‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬هناك‭ ‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬افريقيا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬انسحاباً‭ ‬تاريخياً‭ ‬لفرنسا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬معاقلها‭ ‬هناك‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الامريكي‭ ‬اوستن‭ ‬الأردن‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬خاصاً‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬جاء‭ ‬اوستن‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬ليلتقي‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ابرز‭ ‬القوى‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬التي‭ ‬ناصبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العداء‭ ‬والتصعيد،‭ ‬واستصدرت‭ ‬بثقلها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬قرارا‭ ‬الزامياً‭ ‬بانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ ‬قواعدها‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تسويته‭ ‬وتخفيف‭ ‬حدته‭ ‬بعد‭ ‬صعود‭ ‬حكومة‭ ‬الاطار‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬الحكم‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬نشاط‭ ‬علاقاتي‭ ‬واسع‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬السفيرة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ألينا‭ ‬روما‭ ‬نوسكي،‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬به‭ ‬أي‭ ‬سفير‭ ‬امريكي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭.‬

هل‭ ‬نشهد‭ ‬دبلوماسية‭ ‬العسكر‭ ‬البديلة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الامريكية‭ ‬العادية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬ذات‭ ‬وجهين،‭ ‬ناعم‭ ‬وقاس،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬المنطقة‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬اعتاب‭ ‬مفترق‭ ‬طرق،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬أن‭ ‬ينفرط‭ ‬عقد‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولة‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬وحمله‭ ‬منها‭ ‬تصريحات‭ ‬إيجابية‭ ‬عن‭ ‬التزامات‭ ‬إيرانية‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬مراقبة‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬وسواها،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خارج‭ ‬سقف‭ ‬زمني‭ ‬ضاغط‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يحتمله‭ ‬الوضع،‭ ‬فتحدث‭ ‬المفاجأة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬متوقع‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬وتختلط‭ ‬أوراق‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬جميع‭ ‬المؤشرات‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬توجهات‭ ‬نحو‭ ‬تصعيد‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬عدة،‭ ‬والرسائل‭ ‬الامريكية‭ ‬الناعمة‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬لا‭ ‬توحي‭ ‬بأنّها‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للحل‭ ‬بقدر‭ ‬كونها‭ ‬جس‭ ‬نبض‭ ‬لمسار‭ ‬إيراني‭ ‬نووي‭ ‬بدا‭ ‬غامضاً‭ ‬ومُلغّماً‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬تسريبات‭ ‬اكتشاف‭ ‬تخصيب‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لتصنيع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬التسعين‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

هناك‭ ‬سياق‭ ‬عملي‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الامريكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬العسكر‭ ‬يتولون‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأكبر‭ ‬فيه‭.‬

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