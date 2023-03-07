حركة القادة العسكريين الامريكان الكبار في خلال خمسة أيام واسعة ونوعية، ابتدأها رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة مارك ميلي بزيارة الى تل ابيب ولقاء نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن هناك طار الى المغرب، حيث عقد هناك سلسلة اجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية تركزت على التعاون مع المملكة المغربية في استقرار افريقيا التي تشهد انسحاباً تاريخياً لفرنسا من أبرز معاقلها هناك.
بعد ذلك زار وزير الدفاع الامريكي اوستن الأردن وعقد اجتماعاً خاصاً مع الملك عبدالله الثاني أبرز حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ومن هناك جاء اوستن الى العراق ليلتقي الحكومة العراقية المنبثقة عن الاطار التنسيقي الذي يضم ابرز القوى الموالية لإيران التي ناصبت الولايات المتحدة العداء والتصعيد، واستصدرت بثقلها في البرلمان قرارا الزامياً بانسحاب القوات الامريكية من قواعدها في العراق، وهو الامر الذي جرى تسويته وتخفيف حدته بعد صعود حكومة الاطار الى منصة الحكم.
كل ذلك في اطار نشاط علاقاتي واسع قامت به السفيرة الامريكية في بغداد ألينا روما نوسكي، في خلال ثلاثة أشهر كما لم يقم به أي سفير امريكي سابق في خلال سنتين.
هل نشهد دبلوماسية العسكر البديلة للدبلوماسية الامريكية العادية، في محاولة ذات وجهين، ناعم وقاس، في الوقت ذاته، لاسيما انّ المنطقة تقف على اعتاب مفترق طرق، وسط توقعات أن ينفرط عقد الملف النووي الايراني مرة واحدة، بعد زيارة غروسي رئيس الوكالة الدولة للطاقة الذرية الى طهران وحمله منها تصريحات إيجابية عن التزامات إيرانية جديدة بشأن مراقبة مواقع نووية وسواها، وهو الامر الذي لا يمكن ان يكون خارج سقف زمني ضاغط على الجميع، وقد لا يحتمله الوضع، فتحدث المفاجأة من طرف متوقع أو غير متوقع، وتختلط أوراق المنطقة من جديد. جميع المؤشرات تشير الى توجهات نحو تصعيد في مؤشرات عدة، والرسائل الامريكية الناعمة التي نقلها وزير الخارجية العراقي الى الإيرانيين، لا توحي بأنّها خارطة طريق للحل بقدر كونها جس نبض لمسار إيراني نووي بدا غامضاً ومُلغّماً في الشهور الأخيرة، بعد تسريبات اكتشاف تخصيب عالي المستوى يصل الى ما يكفي لتصنيع قنبلة نووية وهي نسبة التسعين في المائة.
هناك سياق عملي واضح في حركة الامريكان في المنطقة، العسكر يتولون المسؤولية الأكبر فيه.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية