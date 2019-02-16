(الزمان) تستطلع دبي المدينة الأكثر إثارة سياحياً (2)

داون تاون من السياحة المعاصرة وإمارة رأس الخيمة المثيرة للجدل

دبي – حمدي العطار

مرة اخرى اجد نفسي قبل ان اتحدث عن المشاهدة والمعاينة والتفاعل بين الذات والاخر،علي توضيح مصادر ادب الرحلات ، فلو سافرت مجموعة من الاشخاص الى نفس البلد ستكون لهم نفس المشاهدة ويتلقون نفس المعلومات من مما يسمى بالمرشد السياحي ولكن هل يعتقد البعض بإن رؤيتهم ستكون واحدة؟ بالتأكيد سيكون هناك اختلاف في التحليل والانطباع وهذا ليس خطأ بل هي طبيعة البشر تفسر الاشياء حسب ما يفهمون وليس كما يشاهدون،لأن لكل مسافر له تكوينه الذهني والفلسفي،وهذا يتبع منهج الملاحظة بالمشاركة.

أدب الرحلات

وهنا يأتي دور الثقافة ،والخلفية الفكرية لمن يتحدث عن طبائع الاخرين وتراثهم وتقاليدهم وعاداتهم وكيفية المقارنة والمقاربة والتلاحم بين الاثنوجرافيا والفولكلور وهذا غالبا ما يكون من دون قصدية ،لأن الكاتب (الرحالة) الذي يريد ان يكتب ادب الرحلات عليه ان لا تكون وظيفته فقط (وصف وقائع الحياة اليومية لشعب معين) بل عليه (البحث في تراث الشعب الثابت والمتغـــــــير) وعليه يمكن ان تتلمس مدى تطور بلد او شعب معين وكذلك ترى العيوب في حضارة اخرى اصبح التراجع عندها منهجا في الحياة!

دوان تاون الاجمل

داون تاون دبي يعد من ارقى الاماكن ليس في دبي او الامارات بل في العالم لذلك في كل موسم سياحي (وهذا الوقت يعد الافضل للسياحة في الامارات) ترى كل العالم يمارس السياحة في الامارات !ويصنف العالم بإنه داون تاون- (أرقى كيلو متر) بالعالم،وتحتل الجوهرة المائية او النافورة الراقصة الموجودة بين مول دبي وبرج خليفة من اجمل النافورات في العالم،ويمكن رؤيتها عن بعد 30 كم ،سميت بالجوهرة المائية لأنها تلمع وتتوهج كالجوهرة بفضل 660 ضوء يتراقص على الاغاني العربية والاجنبية،والمكان المحيط بالنافورة هو الاكثر ازدحاما في داون تاون، وهذه النافورة ليست هي الاجمل فقط بل هي أطول نافورة استعراضية في العالم،وتقدم النافورة عروضها الراقصة الساحرة ضمن تناغم الموسيقى الضوئية تخطف الابصار ،وتبدأ العروض من الساعة 6 مساءا حتى الساعة 11 مساءا بمعدل عرض واحد كل منتصف ساعة وهناك عرضان يقدمان اثناء النهار.

برج خليفة

يعد اكبر ناطحة سحاب في العالم يبلغ طوله 828 م بدأ البناء سنة 2004 واكتمل الهيكل الخارجي سنة 2009 وكان الافتتاح سنة 2010 والتصميم لهذا الصرح المعماري يتضمن العناصر الثقافية والتاريخية ،ويضم 57 مصعدا و8 سلالم كما يوجد 403 اجنحة فندقية وبلغت تكـــــلفة بناء برج خليــــفة 5.1 مليار دولار ويعمل في برج خليفة 12 الف شخص.ويتكون من 200 طابق،في الطابق 124 بنيت فيه شرفة تمثل قمة البرج، بحيرة البرج التي تضم فعاليات النافورة الراقصة تسير بها الزوراق في اجواء ساحرة،وتحيط بها المقاهي والمطاعم،جميع الناس الذين يتابعون النافورة الراقصة بيدهم الكامرات والموبايليات لتصوير هذه الفعالية الجميلة،نحن جلسنا في احد المقاهي ليتسنى لنا متابعة النافورة الراقصة ،المنظر جميل والطقس اعتدال بهواء بارد وعلى انغام الموسبقى الكلاسيكية والاغاني العربية استمتعنا بثلاث معزوفات راقصة للجوهرة المائية.

أمارة راس الخيمة

من حق هذه الامارة ان تفتخر لأن من مواطنيها الرحالة المشهور “أحمد بن ماجد” الملقب بأسد البحر،كانت دعوة كريمة من عائلة الصديق صالح دلي لزيارة امارة راس الخيمة حيث يقيم ببلدة (المنيعي) وفي هذه الامارة اكثر من شيء يمكن التحدث عنه ،فهي الامارة التي فيها جزيرتي الطنب الكبرى والصغرى المحتلتين من قبل ايران لحد الان! كما انها من الامارات التي تتصف بغزارة الامطار وفي فصل الشتاء تكون الوديان خضر ومناخها ابرد من باقي الامارات، وتشتهر بوجود سلسلة الجبال التي تمتد الى سلطنة عمان وراس الخيمة لها حدود مع السلطنة،كما تشتهر بالوديان خاصة (وادي الحلو) ومياهه العذبة ،كما تجد فيها ينابيع كبريتية قرب المناطق الجبلية، وفي الامارة مراكز ثقافية ومساجد ودور عبادة حيث تبلغ عدد الكنائس في هذه الامارة ست كنائس مخصصة للعمال الوافدين ،كان يطلق على امارة راس الخيمة سابقا (جلفار) لكن تسمية راس الخيمة جاء نسبة الى الخيمة التي كانت تنصبها الملكة (الزباء) على قمة الجبل،ساحلها يبلغ 64 كم على الخليج العربي ،يحكمها الشيخ (سعود بن صقر القاسمي)،تشتهر بصيد الاسماك والزراعة وتربية المواشي وصناعة السفن الخشبية ،كان صديقي ونحن نتوجه الى راس الخيمة يشرح لنا الطريق التي يسلكها وهي تمثل البنى التحتية الراقية للربط بين الامارات مع بعضها بعضاً ،ومن المفارقات التي تتحكم بحدود كل امارة هي طبيعة سكان الامارة فلا ضير ان ترى في وسط امارة دبي او الشارقة بلدة تابعة لأمارة راس الخيمة لأن في تلك البلدة اشخاص تابعون لشيخ امارة راس الخيمة(التوافق والتسامح والقبول) هو من يتحكم بتلك العلاقات الاخوية بين سكان الامارات! كما اشار صديقي الى مكان يحاذي الشارع الرئيسي قائلا “احد المزارعين يضع بضاعته من الخضار والفواكه وعليها الاسعار ويتركها من دون بائع او رقيب! الناس تشتري وتعبأ بالاكياس وتضع نقودها بالمكان المخصص لذلك” كما كان يرشدنا الى الجامعات في امارة الشارقة والمدارس الاجنبية ومشاريع السكن والتسهيلات التي تمنح للمواطنين في الامارات من اجل بناء بيوتهم بعد موافقة شيخ الامارة لأن كل ارض الامارات ملكا لشيوخها، ويتم صرف قرض وتسهيلات مصرفية ميسورة التسديد حتى يصبح لكل اماراتي بيت ملكا له،نحن وصلنا ظهرا الى بلدة “المنيعي” حيث بيت الاستاذ صالح دلي ،وكانت عائلته بإنتظارنا ورحبوا بنا بحماس وعاطفة صادقة،وتناولنا عندهم الغداء من اصناف الوجبات المختلطة بمكونات الشعب العراقي (العربية والكردية والموصلية) وصورة مائدة الطعام الشهي الطيب خير من يتكلم عن جمال الوقت التي قضيناه في بيت هذا الصديق الرائع.وزوجته الطيبة وعائلته الجميلة المتواضعة التي تذكرنا بأيام زمان!

يتبع