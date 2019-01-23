داليا‭ ‬البحيري‭:‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬بالصدفة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬داليا‭ ‬البحيري،‭ ‬كواليس‭ ‬دخولها‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬والمخرج‭ ‬الذي‭ ‬شجعها‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

و‭ ‬قالت‭ ‬البحيري‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬قول‭ ‬يا‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬المذيع‭ ‬صبري‭ ‬زكي،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬راديو‭ ‬‮«‬إنرجي‮»‬،‭ ‬إنها‭ ‬بدأت‭ ‬حياتها‭ ‬مرشدة‭ ‬سياحية‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬سناء‭ ‬منصور‭ ‬وإنها‭ ‬تقابلت‭ ‬بالصدفة‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬أوبرا‭ ‬عايدة‭ ‬في‭ ‬الأقصر،‭ ‬وعرضت‭ ‬عليها‭ ‬العمل‭ ‬كمذيعة‭ ‬ومنها‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬دخولها‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬المختلفة‭.‬

وأضافت،‭ ‬التمثيل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬مخططاتها،‭ ‬وأنها‭ ‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬بالصدفة‭ ‬حينما‭ ‬كانت‭ ‬تجري‭ ‬لقاءً‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬الراحل‭ ‬رأفت‭ ‬الميهي،‭ ‬وقدم‭ ‬لها‭ ‬عرضًا‭ ‬وقال‭ ‬لها‭ ‬“تعالي‭ ‬بكره‭ ‬التصوير”‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“علشان‭ ‬ربنا‭ ‬يحبك”‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬صاحب‭ ‬الفضل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تعليمها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬ضد‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬جمال‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وحصلت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬يتم‭ ‬اختيارهن‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الجميلات‭ ‬يمثلن‭ ‬البنات‭ ‬في‭ ‬بلدهن‭ ‬لسن‭ ‬هن‭ ‬الأجمل،‭ ‬فلا‭ ‬توجد‭ ‬سيدة‭ ‬ليست‭ ‬جميلة،‭ ‬ولكن‭ ‬معايير‭ ‬الجمال‭ ‬الآن‭ ‬مختلفة‭ ‬والجميع‭ ‬أصبح‭ ‬مهتما‭ ‬بالجمال‭.‬