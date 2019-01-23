داليا‭ ‬البحيري‭:‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬بالصدفة‭ ‬

القاهرة – الزمان
كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري، كواليس دخولها المجال الفني والمخرج الذي شجعها على الدخول في هذا المجال.
و قالت البحيري في خلال لقائها في برنامج «قول يا كبير»، مع المذيع صبري زكي، والمذاع عبر راديو «إنرجي»، إنها بدأت حياتها مرشدة سياحية مع الإعلامية سناء منصور وإنها تقابلت بالصدفة معها في حفل في أوبرا عايدة في الأقصر، وعرضت عليها العمل كمذيعة ومنها كانت بداية دخولها مجال تقديم البرامج المختلفة.
وأضافت، التمثيل لم يكن في مخططاتها، وأنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة حينما كانت تجري لقاءً مع المخرج الراحل رأفت الميهي، وقدم لها عرضًا وقال لها “تعالي بكره التصوير” وكان ذلك في فيلم “علشان ربنا يحبك” مؤكدة أن الراحل صاحب الفضل عليها في تعليمها العديد من الأمور في هذا المجال.
كما أكدت أنها ضد لقب «ملكة جمال»، الذي سبق وحصلت عليه في التسعينيات من القرن الماضي، منوهة بأن من يتم اختيارهن في مسابقات الجميلات يمثلن البنات في بلدهن لسن هن الأجمل، فلا توجد سيدة ليست جميلة، ولكن معايير الجمال الآن مختلفة والجميع أصبح مهتما بالجمال.