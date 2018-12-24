دالمسؤول الخفي والإداري الخفي – حاكم محسن محمد الربيعي

يتحدث البعض عما يسمى بالإداري الخفي وان هذا الاداري هو من يسير المؤسسة التي يقف وراء مسؤوليها ، ربما يكون مثل هذا النوع موجوداً في بعض الدول ولكن عندما تتعرف على مؤهلاته العلمية وعمره الخدمي في الوظيفة العامة او سنه يصعب عليك القبول بان هذا الذي يسمى ادارياً خفياً بانه هو من يدير المؤسسة التي يعمل فيها لاسيما اذا كانت المؤسسة من المؤسسات العامة المهنية والتي تحتاج الى اختصاص دقيق وتجربة واطلاع ومراس طويل .

ولكن يبدو ومن تجارب بعض الدول ومنها دول عربية مرت اما باحتلال او ما سمي بالربيع العربي تجد حالات مثل هذا النوع وعلى مستوى سياســـــــي ، واحزاب سياسية او كما ظهر ما يسمى الكتل الســـــياسية ’ التي اثرت وتؤثر بعــــــضها في حرف مجــــــرى نتائج الانتخابات التي من المعـــــــلوم ان المجموعة التــــــي تفوز هي التي تشـــــــكل الحكومة وليس تلك التي تتــــــآلف لتكون الكتلة الكبرى داخل قبة البـــــــرلمان لكي تكلف بتشكيل الحكومة .

كما حصل في بعض الدول وهي معروفة للقارئ،ان وجود هذا الخفي سواء مسؤول سياسي او اداري يؤثر في الاحداث ،فالبعض من الدول يمر على حصول الانتخابات فيها اكثر من ستة اشهر او اكثر من ذلك دون تشكيل الحكومة او تشكل منقوصة بسبب خلافات على التشكيلة الحكومية والاختلاف على هذه الشخصية او تلك ،ويتبين وجود سياسي خفي وراء ترشيح الشخصية المرفوضة من قبل بعض الكتل ،وهكذا تستمر الخلافات ويستمر تعطيل تشكيل الحكومة ،مع وجود هذا الاصرار وفرض الارادات ،والمتضرر هو الشعب ،والمشكلة الا نكى من ذلك ان دولاً اقليمية لها دور في ذلك وهي صاحبة القرار الخفي ،ويبدوا ان هناك مسؤولين واداريين خفيين يسهمون بإدارة بعض المؤسسات ويسهمون في الاضرار في نشاطها ونتائج هذا النشاط ،كما يجري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي اصبحت تنهج سياسات غير مألوفة كالتوسع بالدراسات العليا على حساب النوعية حيث لا يتوفر الكادر التدريسي المؤهل او فتح الدراسات على النفقة الخاصة دون مراعاة المعدل والعمر اضافة الى التوسع في القبول في الدراسات العليا من خلال قنوات قبول متعددة يمكن تعويض المشمولين بها في مجالات اخرى وليبقى القبول في الدراسات العليا مسالة علمية بحته ،وتبين ايضا ان هناك مسؤولين خفيين وراء ذلك لديهم قوة التأثير في سياسات الوزارة ،فالتوسع بالكليات الاهلية لا يعني خطوة صحيحة حيث زادت المؤسسات العلمية الاهلية اكثر من ضعف المؤسسات العلمية الحكومية ’من يتولى التأسيس اناس لا علاقة لهم في بالعلم العالي ،السؤال الذي يطرح نفسه هل خلا العراق من الكوادر العلمية الكفؤة لشغل المناصب الحكومية او العلمية في المؤسسات العلمية من اجل الحفاظ على رصانة التعليم التي يتحدث عنها الناس خارج العراق قبل اهل العراق انفسهم ،يذكر احد الزملاء ممن شارك في مؤتمر علمي في دولة – سلطنة عمان – مسقط ،ولقائه بالعديد من الاخوة العرب،يقول عندما اقول انا من العراق يبدأ الثناء على العراق صاحب التاريخ والحضارة ،العراقيون اهل العلم والمعرفة ويـــــــبدأ المديح والثناء على العراقيين ،نعم ،العراقيون اصلاء واهل علم ومعرفة ولكن ذلك يحتاج الى نحافـــــــظ على السمعة الطيبــــــــة سواء في اختيار القيادات الادارية المهنية والكفـــــوءة لضمان النجاح والعمل من اجل بناء وطن خربته الحروب والاحتلال والمحاصصة والطائفية والأجندات الإقليمية التي ينفذها الخفيون في الميدان السياسي او الاقتصـــــــادي والاداري ،لما اصبح العراق على ما هو علية ولو ترك الامر للعــــــراقيين دون املاءات خارجـــــــــية مع استيـــــــعاب الاخــــر لما فيه خير العراق وشعبه . لكان الافضل