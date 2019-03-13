داعش يواجه هزيمة عسكرية محتومة بالباغوز

بغداد – الزمان

سلم نحو ثلاثة الاف من عناصر تنظيم داعش انفسهم الى قوات سوريا الديمقراطية وسط توقعات بهزيمة محتومة للتنظيم خلال الساعات المقبلة وطي صفحة دولته المزعومة، فيما انتشرت القوات الامنية العراقية على الحدود مع سوريا تحسبا لتسلل الارهابيين من المعارك الدائرة حاليا بالباغوز. وقال نائب قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي أحمد نصر الله في تصريح امس انه (بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية باتجاه الحدود العراقية السورية ومعاركها المستمرة مع داعش في الباغوز وهي آخر جيب للارهابيين في سوريا استنفرت القوات الامنية استعداداتها لمنع وصول الدواعش وتقربهم للحدود ورصد تجمعاتهم وتحركاتهم في هذه المنطقة). وافاد مصدر في الانبار بأن داعش اعدم احد ابناء الرطبة بعد 23 يوما على اختطافه.وقال المصدر في تصريح امس ان (داعش قام باعدام احد ابناء الرطبه الذي اختــــــــطفه قبل 23 يوما اثناء جمعه للكمأ في منطقة جلابات التابعة للقضاء)، مشيرا الى ان (التنظيم قام بذبح المختطف). وألقت قوة أمنية القبض على 9 من ارهابيي داعش في مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان امس ان (مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقت القبض على 9 عناصر من داعش الإرهابية ثلاثة منهم كانوا يعملون في ما يسمى بالأمنية وخمسة منهم كانوا يعملون بالحسبة وأحدهم مقاتل بديوان الجند خلال مدة سيطرة داعش الإرهابية على الموصل).

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية استسلام ثلاثة آلاف ارهابي من داعش في الباغوز.

وقال المتحدث بأسم القوات مصطفى بالي انه (خلال 24 ساعة استسلم ثلاثة آلاف إرهابي لقواتنا في الباغوز)، مؤكداً أن (المعركة مستمرة وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى). ويعد وجيب الباغوز هو آخر أرض يسيطر عليها داعش الذي طُرد على مدى السنوات الأربع الماضية من الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا.