مسؤول كردي يقتل شقيقته في أربيل

داعش تعدم 700 سجين قرب الحدود مع سوريا

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ارتكب تنظيم داعش جريمة بأعدامه سبعمائة سجين بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا . وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان (داعش اعدم نحو سبعمائة سجين في غضون شهرا تقريبا شرق سوريا)، مشيرا الى ان (السجناء كانوا الف و 350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم داعش في منطقة قرب الحدود العراقية). وعثرت القوات الامنية على مقبرة جماعية في معسكر سابق تابع لداعش بمحافظة كركوك . وقال مصدر في تصريح امس ان (قوة امنية عثرت داخل معسكر سابق لداعش في اطراف قضاء الحويجة على مقبرة جماعية)، واضاف ان (الجهات المعنية ستباشر لاحقا بجمع عينات الحمض النووي للتعرف على الجثث واسمائهم). واقدم مدير ناحية سركران على قتل شقيقته بأطلاق النار عليها امام مستشفى الطوارئ غرب محافظة اربيل. وقال المتحدث بأسم شرطة المحافظة هوكر عزيز ان (المتهم اطلق النار على شقيقته اما مستشفى الطوارئ وسلم نفسه بعد ذلك)، مشيرا الى انه (تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الدوافع التي ادت الى قتل الضحية). وأعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم عن المباشرة بفتح الطرق الداخلية في قضاء سامراء خلال ايام بعد استقرار الوضع الأمني في المحافظة. وقال الكريم في بيان إن (العمل جارٍ من أجل إعادة افتتاح الطرق الداخلية في سامراء حيث شكلت لجنة مشتركة للمباشرة بذلك)، مؤكدا انه (سيتم المباشرة بفتح الطرق الداخلية خلال الايام المقبلة). وقررت العمليات المشتركة تعيين اللواء الركن عبدالمحسن العباسي قائداً لعمليات ديالى خلفاً لقائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي.

الى ذلك كشف النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال عن خطة بشأن مداخل بغداد. وقال ملا طلال في تصريح امس ان (الخطة ستناقش خلال الاثنين المقبل مع وزراء وقيادات امنية ومسؤولين لتسهيل مرور العجلات). و اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن ابطال عبوة ناسفة محلية الصنع مزروعة في احد الشوارع القريبة من مستشفى ابن النفيس ببغداد.

وقالت القيادة في بيان امس ان (فريقا من الجهد الهندسي التابع للشرطة واثناء التفتيش اليومي للشوارع عثر على عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة في الفرع المؤدي الى المستشفى)، مبينا ان (الفريق تمكن من ابطال مفعول العبوة ورفعها بجهود مشتركه مع مفارز منظومة صقر بغداد).

كما باشرت قوات الشرطة الاتحادية برفع اربع سيطرات امنية وفتح شارع مغلق ببغداد. وذكر امس ان (قوات من الشرطة باشرت برفع أربع سيطرات ضمن قاطعها وفتح شارعين وسط بغداد مغلقين بسبب الظروف الامنية السابقة)، لافتا الى انه (تم رفع سيطرة المضمار في منطقة البلديات وسيطرة الحمزة ورفع سيطرة معارض النهضة ضمن قاطع اللواء الثاني فوج طوارئ بغداد كما تم فتح سيطرة الامانة ضمن قاطع الفوج الاول اللواء 15)، وتابع انه (تم ايضا فتح طريقاً من الكرادة باتجاه شارع ابو نؤاس ووضع عارضة شوكية في شارع مستشفى الراهبات). وفي سياق متصل تمكنت قوة امنية من القاء القبض على متهم بتنفيذ ما تسمى بـالدكة العشائرية وكذلك خمسة اخرين بتهم جنائية وفق مذكرات صادرة من المحاكم. واشار بيان امس الى انه (واثناء الفعاليات التعرضية ونصب السيطرات المفاجئه لتدقيق الهويات جنوب وشرق بغداد تم القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا ارهابية وجنائية وفق مذكرات صادرة من المحاكم)، مبينا مؤكدا (القبض على متهم وفق الماده 4 ارهاب بمنطقة المدائن لوجود مشاجرة دكة عشائرية سابقة وكذلك القاء القبض على متهم وفق الماده 405 من قانون العقوبات العراقي حسب قاعدة البيانات وسلم الى مركز الوحدة)، وتابع ان (قوة من الفوج الثالث اللواء الاول نفذ امر قبض صادره بحق عدد 4 متهمين صادر من محكمة تحقيق بغداد الجديدة وفق المادة 430 في منطقة الكمالية وتسليمهم الى مركز الخنساء). وفي محافظة البصرة فجر مجهولون عبوة على دار تقع في منطقة ضمن مركز المحافظة وتسببت بأضرارا مادية.

وقال مصدر في تصريح امس إن (مجهولين فجروا عبوة صوتية محلية الصنع على دار سكنية تقع قرب جامع الإمام موسى الكاظم في حي الحسين)، مشيرا الى ان (الانفجار تسبب بأضرار مادية في واجهة الدار ولم يسفر عن خسائر بشرية)، واوضح المصدر ان (القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الاعتداء للكشف عن دوافعه وملابساته). على صعيد نفسه اتلفت الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع وزارة الصحة مخدرات ومؤثرات العقلية. وأوضحت الهيئة في بيان امس ان (عملية الإتلاف تمت للدعاوى التي اكتسبت الدرجة القطعية من قبل المحاكم الخاصة لغاية الخامس من تشرين الثاني الماضي وجاء ذلك ضمن ستراتيجية تنفيذ أحكام القانون والقضاء).