داعش‭ ‬يستعصي‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬وسط‭ ‬الكمّاشة

تسيير دوريات تركية وروسية في محيط إدلب
بيروت – الزمان – انقرة – توركان اسماعيل
أعلن وزير الدفاع التركي الجمعة انّ تركيا وروسيا ستسيّران دوريات في محافظة إدلب في شمال شرق سوريا في إطار اتفاق توصلتا إليه في أيلول/سبتمبر الماضي.
ونصّ الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، ما جنّب المنطقة عملية عسكرية واسعة لوّحت دمشق بشنّها. وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام من جهة وفصائل معارضة وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى صغيرة من جهة ثانية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة إن «دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح».
وقال أكار في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية إنّ «الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعدّ خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار».
وأضاف «كان هناك قيود على استخدام المجال الجوي في إدلب وعفرين لكن ذلك تم رفعه بدءا من اليوم». وشهدت محافظة إدلب، وهي الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، اقتتالاً داخلياً انتهى في كانون الثاني/يناير بالتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، أتاح لهيئة تحرير الشام بسط سيطرتها على كامل هذه المنطقة مقابل انسحاب فصائل إسلامية ومعارضة منها. ورغم دعمهما أطرافا متعارضة في النزاع، يعمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل وثيق في مسعى لإنهاء النزاع في سوريا. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس صباح الجمعة دورية تركية تضمّ ما يقارب عشر آليات مصفحة بالإضافة إلى سيارة على طريق في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حلب الغربي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادر موثوقة أنّ القوات التركية تستعدّ لتسيير هذه الدوريات.
وقال إنّ «القوات التركية المتواجدة على الأراضي السورية ضمن نقاط مراقبة منتشرة في حلب وحماة وإدلب وسفوح جبال اللاذقية، تقوم بتحضيرات لتسيير دوريات ضمن مناطق تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان».
وأفاد المرصد عن مقتل أكثر من 160 مدنياً بينهم 60 طفلا جراء ضربات جوية ومدفعية نفذتها قوات النظام منذ بدء تطبيق الاتفاق. كما قتل 94 عنصرا من فصائل المعارضة والجهاديين و125 من مقاتلي قوات النظام في الفترة نفسها، بحسب المرصد.
ويتشبث تنظيم داعش بالدفاع عن آخر بقعة يسيطر عليها في بلدة الباغوز على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا الجمعة، في مواجهة هجوم قوات سوريا الديموقراطية المصممة على القضاء على ما تبقى من «خلافة» أعلنها أبو بكر البغدادي قبل أربع سنوات وتقلصت الى بضع مئات من الكيلومترات المربعة.
وخرج في الأيام الأخيرة آلاف الرجال والنساء والأطفال من منطقة سيطرة التنظيم، بعد أن أبطأت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وتيرة عملياتها منذ ليل الأحد إفساحاً في المجال لخروج المدنيين. إلا أن هناك من لا يزال رافضا للاستسلام ومتمسكا بالقتال.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية عليها من مجموعة «فري بورما راينجرز»، وهي منظمة إغاثة أميركية غير حكومية، مشاهد للمخيم الذي يقبع فيه داعش في الباغوز، ويمكن رؤية قطعة من الأرض على الضفة الشرقية لنهر الفرات يتحرك ضمنها أشخاص وسط عدد هائل من السيارات والشاحنات الصغيرة. كما يوجد أبنية متواضعة معظمها من دون سقف، وخيم مستحدثة ببطانيات ملونة.
وتطوق قوات سوريا الديموقراطية الباغوز من جهتي الشمال والغرب، فيما تتواجد قوات النظام السوري جنوباً على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي شرقا على الجهة المقابلة من الحدود.
ويمكن في أشرطة الفيديو أيضا رؤية أشخاص يتحركون وسط المساكن العشوائية سيراً على الأقدام أو على دراجات نارية، وبقرة سوداء اللون على رقعة عشب يابس. وعلى بعد بضعة أمتار من النهر حيث نبتت طبقة كثيفة من القصب، جلس عدد من الأشخاص خلف جدار بُني بأحجار إسمنتية.