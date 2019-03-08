داعش‭ ‬يستعصي‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬وسط‭ ‬الكمّاشة

تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬تركية‭ ‬وروسية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬إدلب

بيروت‭ – ‬الزمان‭ – ‬انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬الجمعة‭ ‬انّ‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬ستسيّران‭ ‬دوريات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬توصلتا‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

ونصّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها‭ ‬بعمق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬ما‭ ‬جنّب‭ ‬المنطقة‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬لوّحت‭ ‬دمشق‭ ‬بشنّها‭. ‬وتقع‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬وهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬ومجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬«دوريات‭ ‬روسية‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بمحيط‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬السورية‭ ‬وأخرى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح»‭.‬

وقال‭ ‬أكار‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬الرسمية‭ ‬إنّ‭ ‬«الدوريات‭ ‬التركية‭ ‬والروسية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬إدلب‭ ‬تعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬لحفظ‭ ‬الاستقرار‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار»‭.‬

وأضاف‭ ‬«كان‭ ‬هناك‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬وعفرين‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬رفعه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم»‭. ‬وشهدت‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬وهي‭ ‬الوحيدة‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬اقتتالاً‭ ‬داخلياً‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬أتاح‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬مقابل‭ ‬انسحاب‭ ‬فصائل‭ ‬إسلامية‭ ‬ومعارضة‭ ‬منها‭. ‬ورغم‭ ‬دعمهما‭ ‬أطرافا‭ ‬متعارضة‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬يعمل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬ونظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬دورية‭ ‬تركية‭ ‬تضمّ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عشر‭ ‬آليات‭ ‬مصفحة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي‭.‬

وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬موثوقة‭ ‬أنّ‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬تستعدّ‭ ‬لتسيير‭ ‬هذه‭ ‬الدوريات‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬«القوات‭ ‬التركية‭ ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ضمن‭ ‬نقاط‭ ‬مراقبة‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬وحماة‭ ‬وإدلب‭ ‬وسفوح‭ ‬جبال‭ ‬اللاذقية،‭ ‬تقوم‭ ‬بتحضيرات‭ ‬لتسيير‭ ‬دوريات‭ ‬ضمن‭ ‬مناطق‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬بوتين‭ ‬–‭ ‬أردوغان»‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬60‭ ‬طفلا‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ومدفعية‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬94‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهاديين‭ ‬و125‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

ويتشبث‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬بقعة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هجوم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المصممة‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬«خلافة»‭ ‬أعلنها‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وتقلصت‭ ‬الى‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربعة‭.‬

وخرج‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬آلاف‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبطأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬وتيرة‭ ‬عملياتها‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬إفساحاً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬لخروج‭ ‬المدنيين‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬رافضا‭ ‬للاستسلام‭ ‬ومتمسكا‭ ‬بالقتال‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬«فري‭ ‬بورما‭ ‬راينجرز»،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إغاثة‭ ‬أميركية‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬مشاهد‭ ‬للمخيم‭ ‬الذي‭ ‬يقبع‭ ‬فيه‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الباغوز،‭ ‬ويمكن‭ ‬رؤية‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭ ‬يتحرك‭ ‬ضمنها‭ ‬أشخاص‭ ‬وسط‭ ‬عدد‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والشاحنات‭ ‬الصغيرة‭. ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬أبنية‭ ‬متواضعة‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سقف،‭ ‬وخيم‭ ‬مستحدثة‭ ‬ببطانيات‭ ‬ملونة‭.‬

وتطوق‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الباغوز‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬الشمال‭ ‬والغرب،‭ ‬فيما‭ ‬تتواجد‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬جنوباً‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬للفرات،‭ ‬والقوات‭ ‬العراقية‭ ‬وفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬شرقا‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭.‬

ويمكن‭ ‬في‭ ‬أشرطة‭ ‬الفيديو‭ ‬أيضا‭ ‬رؤية‭ ‬أشخاص‭ ‬يتحركون‭ ‬وسط‭ ‬المساكن‭ ‬العشوائية‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية،‭ ‬وبقرة‭ ‬سوداء‭ ‬اللون‭ ‬على‭ ‬رقعة‭ ‬عشب‭ ‬يابس‭. ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أمتار‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬حيث‭ ‬نبتت‭ ‬طبقة‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬القصب،‭ ‬جلس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬خلف‭ ‬جدار‭ ‬بُني‭ ‬بأحجار‭ ‬إسمنتية‭.‬