داعش‭ ‬يستخدم‭ ‬الدروع‭ ‬البشرية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬سوريا

الباغوز‭ (‬سوريا‭) – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

لم‭ ‬يبق‭ ‬امام‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لخسائر‭ ‬جسيمة‭ ‬متلاحقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬استخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬لوقف‭ ‬زحف‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬غعربية‭ ‬مشتركة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ . ‬ومن

على‭ ‬سطح‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬يحتسي‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬محمد‭ ‬ورفاقه‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشاي،‭ ‬منتظرين،‭ ‬كما‭ ‬يقولون،‭ ‬أوامر‭ ‬للتقدم‭ ‬نحو‭ ‬آخر‭ ‬نقاط‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬ويروي‭ ‬هؤلاء‭ ‬لوكالةالصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريباً،‭ ‬توقف‭ ‬هجومهم‭ ‬البري‭ ‬ضد‭ ‬اخر‭ ‬منطقة‭ ‬للتنظيم،‭ ‬جراء‭ ‬لجوئه‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬إلى‭ ‬«استخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية»‭ ‬لعرقلة‭ ‬تقدمهم‭. ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها،‭ ‬يشير‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬(22‭ ‬عاماً)،‭ ‬مرتدياً‭ ‬بزته‭ ‬العسكرية‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬سلاحه،‭ ‬الى‭ ‬ساتر‭ ‬ترابي‭ ‬قرب‭ ‬المبنى‭ ‬يفصل‭ ‬مواقع‭ ‬سيطرة‭ ‬قواته‭ ‬عن‭ ‬الجهاديين‭.‬

ويشرح‭ ‬الشاب‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬هجين‭ ‬وانضم‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت،‭ ‬«منذ‭ ‬وصولنا‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬النقطة‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬تقريباً‭ ‬لم‭ ‬نتقدم»‭.‬

ويضيف‭ ‬الشاب‭ ‬ذو‭ ‬الشعر‭ ‬البني‭ ‬«توقف‭ ‬القتال‭ ‬بانتظار‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المدنيين»‭. ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬شاحنات‭ ‬بيضاء‭ ‬وسيارات‭ ‬ودراجات‭ ‬نارية،‭ ‬يقودها‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭. ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬خيم‭ ‬بيضاء‭ ‬قربها‭ ‬نساء‭ ‬منقبات‭.‬

يشير‭ ‬محمد‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬أمامه‭ ‬قائلاً‭ ‬«هذه‭ ‬كلها‭ ‬بيوت‭ ‬للدواعش»،‭ ‬

ثم‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أشجار‭ ‬نخيل‭ ‬حيث‭ ‬«نرى‭ ‬أحياناً‭ ‬نساء‭ ‬يأتين‭ ‬إلى‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬تلك‭ ‬ويأخذن‭ ‬الأخشاب»‭.‬

على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين،‭ ‬تنتشر‭ ‬هياكل‭ ‬سيارات‭ ‬محترقة‭ ‬بين‭ ‬أبنية‭ ‬تدمر‭ ‬بعضها‭ ‬بالكامل‭. ‬ويطل‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأبنية‭ ‬الصامدة‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬يقف‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬الشرفات‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬الأبنية‭. ‬يشعل‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬النار‭ ‬للتدفئة،‭ ‬يتبادلون‭ ‬الأحاديث‭ ‬وينفثون‭ ‬دخان‭ ‬سجائرهم،‭ ‬يشربون‭ ‬الشاي‭ ‬ويأكلون‭ ‬الفاكهة‭.‬

على‭ ‬إحدى‭ ‬الشرفات،‭ ‬يراقب‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬عبر‭ ‬منظار‭ ‬تحرك‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭. ‬ومع‭ ‬توسيع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬لهجماتها‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم،‭ ‬فر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬سيطرة‭ ‬الأخير‭.‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬خروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وضمنهم‭ ‬نحو‭ ‬3100‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭.‬

–‭ ‬مدنيون‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬–

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬يخرجون‭ ‬يومياً‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬الوافدين‭ ‬الى‭ ‬مواقع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬رغم‭ ‬تأكيد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخارجين‭ ‬الجدد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭.‬

ويروي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع،‭ ‬يقطعها‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬صوت‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬متقطع‭ ‬أو‭ ‬دوي‭ ‬ضربات‭ ‬لطائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬المدفعية‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الخلفية‭ ‬للتنظيم‭.‬

في‭ ‬قرية‭ ‬الشعفة‭ ‬المجاورة،‭ ‬يؤكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حملة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬عدنان‭ ‬عفرين،‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬الميداني‭ ‬متوقف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين،‭ ‬مع‭ ‬«استمرار‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬والمدفعية»‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬التنظيم‭.‬

ويشرح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«يستخدم‭ ‬داعش‭ ‬المدنيين‭ ‬دروعاً‭ ‬بشرية‭ ‬ليعرقل‭ ‬تقدمنا»‭. ‬ويوضح‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬يطال‭ ‬«الخطوط‭ ‬الخلفية‭ ‬للجبهة،‭ ‬حيث‭ ‬يتمركز‭ ‬الدواعش»‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬«يضعون‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬تقدمنا»‭.‬

وبين‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬قوله،‭ ‬من‭ ‬أجبرهم‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬واتخذ‭ ‬منهم‭ ‬دروعاً‭ ‬بشرية،‭ ‬وبينهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين‭ ‬أنفسهم‭.‬

ولطالما‭ ‬لجأ‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية،‭ ‬بهدف‭ ‬عرقلة‭ ‬تقدم‭ ‬خصومه‭ ‬لدى‭ ‬تضييقهم‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭. ‬كما‭ ‬يزرع‭ ‬خلفه‭ ‬الألغام‭ ‬والمفخخات‭ ‬لمنع‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬ولإيقاع‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬خصومه‭.‬

ويقول‭ ‬عفرين‭ ‬«نبحث‭ ‬كقوات‭ ‬عسكرية‭ ‬عن‭ ‬ثغرة‭ ‬لئلا‭ ‬يصاب‭ ‬المدنيون‭ ‬بأذى‭ ‬ولنفتح‭ ‬لهم‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬للخروج»‭.‬

ميدانيا،‭ ‬يفضل‭ ‬قياديو‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬لانتهاء‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم،‭ ‬ويغلقون‭ ‬الباب‭ ‬بوجه‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬معه‭ ‬لإنهاء‭ ‬المعركة‭.‬

ويختم‭ ‬عفرين‭ ‬جازما‭ ‬«لا‭ ‬تفاوض‭ ‬مع‭ ‬الارهاب»‭.‬