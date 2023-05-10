داعش‭ ‬يتبنى‭ ‬تفجيراً‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬في‭ ‬دمشق

دمشق‭- ‬الزمان‭ ‬

تبنّى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬،‭ ‬الأربعاء‭ ‬تفجير‭ ‬مركبة‭ ‬بعبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬مقدّم‭ ‬وإصابة‭ ‬أربعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭.‬

وأورد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تناقلته‭ ‬حسابات‭ ‬جهادية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬مفرزة‭ ‬أمنية‭ ‬لجنود‭ ‬الخلافة‭ ‬من‭ ‬زرع‭ ‬وتفجير‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬برزة‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬مقدّم‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬دمشق‭ ‬إثر‭ ‬انفجار‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬برزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشيّع‭ ‬إلى‭ ‬مثواه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ (‬جنوب‭). ‬كما‭ ‬اصيب‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القسم‭ ‬بإصابات‭ ‬متفاوتة‭.‬

وأوردت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادثة‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬نادراً‭ ‬أن‭ ‬يتبنّى‭ ‬التنظيم‭ ‬تنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭.‬

وشككت‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬بدور‭ ‬داعش‭ ‬وقالت‭ ‬انها‭ ‬لعبة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ .‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تشهد‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬متباعدة‭ ‬تفجيرات‭ ‬محدودة‭ ‬بعبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬مدنية‭ ‬أو‭ ‬عسكرية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬الخلفية‭ ‬أو‭ ‬الأسباب‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عنها‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بخلافات‭ ‬شخصية‭ ‬أو‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭.‬