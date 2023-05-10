داعش‭ ‬يتبنى‭ ‬تفجيراً‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬في‭ ‬دمشق

دمشق- الزمان
تبنّى تنظيم داعش في بيان نادر في الآونة الأخيرة ، الأربعاء تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في دمشق، ما تسبّب بمقتل ضابط برتبة مقدّم وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.
وأورد التنظيم في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام «تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة» في منطقة برزة. وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق مقتل ضابط برتبة مقدّم من قيادة شرطة دمشق إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة، على أن يشيّع إلى مثواه الأخير في محافظة السويداء (جنوب). كما اصيب أربعة من عناصر القسم بإصابات متفاوتة.
وأوردت أنّ «التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة».
وبات نادراً أن يتبنّى التنظيم تنفيذ اعتداءات مماثلة في العاصمة السورية.
وشككت المعارضة السورية بدور داعش وقالت انها لعبة من النظام .
ورغم ذلك، تشهد دمشق في فترات متباعدة تفجيرات محدودة بعبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها. وغالباً ما تكون مرتبطة وفق المرصد السوري لحقوق الانسان بخلافات شخصية أو تصفية حسابات.