داعش‭ ‬يبعث‭ ‬برسائل‭ ‬سرية‭ ‬الى‭ ‬قبائل‭ ‬سيناء‭ ‬طالباً‭ ‬تعاونها

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان الاجهزة الامنية اعلنت حالة الاستنفار القصوى فىي المنافذ البرية والبحرية والجوية لمواجهة عودة عناصر داعش المرحلين من سوريا والعراق.
واكد المصدر انّ الاجهزة الامنية تملك قائمة كاملة بتلك العناصر،فيما كشفت مصادر قبلية بسيناء انّ التنظيم بعث برسائل سرية لقبائل سيناء يطالبهم بالتعاون معه ضد الجيش والشرطة المصرية متهماً ايّاها باعتقال نساء سيناء فضلا عن ضرورة الانتقام قتلى رابعة بحسب زعم التنظيم ، الاّ انّ مشايخ القبائل اعلنوا رفضهم التعاون مع التنظيم. في السياق ذاته حذر سامح عبد الباحث فى شؤون الجماعات الاسلامية والقيادي السابق بتنظيم الاخوان من خطورة ما بعد سقوط تنظيم داعش فى سوريا والعراق مؤكدا انّ هناك تآمرا من بعض الدول لتسريب مقاتلي التنظيم الى شمال افريقيا، واوضح عيد انّ خطورة تلك العناصر تكمن فى ممارستها للحروب النظاميه الى جوار جيوش التحالف الدولي لمدة تزيد عن اربعة اعوام مؤكداً ان لديهم خبرة كبيرة فى صناعة الانفاق وكذلك خبرة مكثفة في القتال الميداني لافتاً الى انّ هذه العوامل سوف يكون لها تأثير سلبي على مصر حال نجاح عناصر التنظيم في التسلل اليها، ودعا نبيل نعيم القيادي السابق في تنظيم الجهاد للجيش المصري الى الانتباه الى المؤامرات الدولية، مؤكدا انّ هناك دول اقليمية تسعى بدعم من الولايات المتحده لنقل عناصر داعش لسيناء بكل الطرق الممكنه وذلك بعد سقوط التنظيم في سوريا والعراق وانّ هناك أموالاً طائلة تم ضخها للتنظيم الارهابى فضلاً عن أسلحة متطورة وعناصر تمّ حشدها من العديد من الدول . في المقابل اكد اللواء نصر موسى الخبير الامنى فى تصريحات خاصة للزمان انّ هناك تنسيقاً أمنياً بين مصر والدول العربية الاخرى لمواجهة محاولات تنظيم داعش التسلل الى البلدان العربية .