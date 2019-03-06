داعش‭ ‬يبعث‭ ‬برسائل‭ ‬سرية‭ ‬الى‭ ‬قبائل‭ ‬سيناء‭ ‬طالباً‭ ‬تعاونها

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬اعلنت‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬فىي‭ ‬المنافذ‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬لمواجهة‭ ‬عودة‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬المرحلين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬تملك‭ ‬قائمة‭ ‬كاملة‭ ‬بتلك‭ ‬العناصر،فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬قبلية‭ ‬بسيناء‭ ‬انّ‭ ‬التنظيم‭ ‬بعث‭ ‬برسائل‭ ‬سرية‭ ‬لقبائل‭ ‬سيناء‭ ‬يطالبهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬معه‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬متهماً‭ ‬ايّاها‭ ‬باعتقال‭ ‬نساء‭ ‬سيناء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬الانتقام‭ ‬قتلى‭ ‬رابعة‭ ‬بحسب‭ ‬زعم‭ ‬التنظيم‭ ‬،‭ ‬الاّ‭ ‬انّ‭ ‬مشايخ‭ ‬القبائل‭ ‬اعلنوا‭ ‬رفضهم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬التنظيم‭. ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذر‭ ‬سامح‭ ‬عبد‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬شؤون‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬والقيادي‭ ‬السابق‭ ‬بتنظيم‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬مؤكدا‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬تآمرا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬لتسريب‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬افريقيا،‭ ‬واوضح‭ ‬عيد‭ ‬انّ‭ ‬خطورة‭ ‬تلك‭ ‬العناصر‭ ‬تكمن‭ ‬فى‭ ‬ممارستها‭ ‬للحروب‭ ‬النظاميه‭ ‬الى‭ ‬جوار‭ ‬جيوش‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬اربعة‭ ‬اعوام‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬صناعة‭ ‬الانفاق‭ ‬وكذلك‭ ‬خبرة‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬الميداني‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬حال‭ ‬نجاح‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬التسلل‭ ‬اليها،‭ ‬ودعا‭ ‬نبيل‭ ‬نعيم‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الجهاد‭ ‬للجيش‭ ‬المصري‭ ‬الى‭ ‬الانتباه‭ ‬الى‭ ‬المؤامرات‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬اقليمية‭ ‬تسعى‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لنقل‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬لسيناء‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬الممكنه‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وانّ‭ ‬هناك‭ ‬أموالاً‭ ‬طائلة‭ ‬تم‭ ‬ضخها‭ ‬للتنظيم‭ ‬الارهابى‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬وعناصر‭ ‬تمّ‭ ‬حشدها‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ . ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬نصر‭ ‬موسى‭ ‬الخبير‭ ‬الامنى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقاً‭ ‬أمنياً‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬الاخرى‭ ‬لمواجهة‭ ‬محاولات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ .‬