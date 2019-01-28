داعش‭ ‬محاصر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

السوسة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تحاصر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬حاليا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬وتستعد‭ ‬للتقدم‭ ‬ضده،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬قيادي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬هجين‭ ‬هفال‭ ‬روني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬ناحية‭ ‬جغرافية‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الدواعش‭ ‬سوى‭ ‬اربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬خاضت‭ ‬هذه‭ ‬القوات،‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬معارك‭ ‬كبرى‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭. ‬وطردته‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭.‬

وأشار‭ ‬القيادي‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬اسمه‭ ‬العسكري‭ ‬ان‭ ‬قواته‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬إتمام‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬بقعة‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬داعش‭.‬

وتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬السيطرة‭ ‬الجغرافية‭ ‬للتنظيم‭ ‬قريبا‭ ‬‮«‬ويبقى‭ ‬التمشيط‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الفلول‭ ‬والالغام‭ ‬وهذا‭ ‬يحتاج‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬مرات‭ ‬كثيرة‭ ‬ناقشنا‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للدواعش‭ ‬أن‭ ‬يحاربوا‭ ‬والبقاء‭ ‬بهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قيادات‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ . ‬وأوضح‭ ‬القيادي‭ ‬‮«‬لديهم‭ ‬أسرى‭ ‬مننا‭ ‬ونحاول‭ ‬الآن‭ ‬استعادتهم‭ ‬وانقاذ‭ ‬آخر‭ ‬المدنيين‭ ‬هناك‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كنا‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬وجهاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نقله‭ ‬لها‭ ‬وجهاء‭ ‬بالسماح‭ ‬لهم‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬رصدهم‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللاسلكية‭ ‬واستخباراهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬المهاجرين‭ ‬‭(‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬بحسب‭ ‬تعبير‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭)‬‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والقيادات‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬المهاجرون‭ ‬كانوا‭ ‬قيادات‭ ‬كبارا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التمدد‭ ‬أما‭ ‬الان‭ ‬فبات‭ ‬القرار‭ ‬بيد‭ ‬العراقيين‭ ‬أساسا‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬القيادي‭ ‬وجود‭ ‬قياديين‭ ‬كبار‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتنظيم‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‮»‬‭.‬

وتستعد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لإعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬‮«‬خلافة‮»‬‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬مهلة‭ ‬أقصاها‭ ‬شهر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬قال‭ ‬قائدها‭ ‬العام‭ ‬مظلوم‭ ‬كوباني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتمشيط‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬10‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أطلقت‭ ‬القوات‭ ‬آخر‭ ‬المعارك‭ ‬لطرد‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور‭ ‬وأعلن‭ ‬فيها‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬الخلافة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬وطبق‭ ‬فيها‭ ‬قواعده‭ ‬المتشددة‭.‬

‭-‬‮»‬بلا‭ ‬معنى‮»‬‭-‬

انتقد‭ ‬سوروس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬بكين،‭ ‬لتقديمه‭ ‬‮«‬تنازلات‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬معلناً‭ ‬النصر‭ ‬فيما‭ ‬يكرر‭ ‬هجماته‭ ‬ضد‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬الميلياردير‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ردودها‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الصين،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مهاجمة‭ ‬حلفائها،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬ساخنة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظمتين‭.‬

وهاجم‭ ‬سوروس‭ ‬كذلك‭ ‬موسكو،‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬لكن‭ ‬لدى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الحرة‭ ‬أعداء‭ ‬آخرين،‭ ‬أولهم‭ ‬روسيا‭ ‬بوتين‭. ‬وإن‭ ‬أخطر‭ ‬سيناريو‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتآمر‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬وتتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬لتقمع‭ ‬شعوبها‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

واستنكرت‭ ‬الصين‭ ‬الجمعة‭ ‬تصريحات‭ ‬جورج‭ ‬سوروس،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬معنى‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬هوا‭ ‬شويينغ‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬اعتيادي‭ ‬أن‭ ‬سوروس‭ ‬‮«‬خلط‭ ‬بين‭ ‬الخطأ‭ ‬والصواب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له،‭ ‬ولا‭ ‬يستحقّ‭ ‬الدحض‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬يفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬ويبني‭ ‬الطرق،‭ ‬ومن‭ ‬يغلق‭ ‬الأبواب‭ ‬ويبني‭ ‬الجدران‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنيون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬موقفاً‭ ‬موضوعياً‭ ‬وعقلانياً‭ ‬وصحيحاً‭ ‬تجاه‭ ‬تقدّم‭ ‬الصين‮»‬‭.‬