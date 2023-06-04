دار كوميدي دو جنيف تلغي مسرحية لكريستيان لوبا

{ جنيف-(أ ف ب) – ألغت دار “كوميدي دو جنيف” من برنامجها عرضاً كان مقرراً للمسرحية الجديدة للمخرج البولندي الكبير كريستيان لوبا “المغتربون” بسبب ما وُصف بـ”الاختلافات”، مما اثار التساؤلات في شأن مصير أحد أكثر الأعمال المرتقبة في مهرجان أفينيون الفرنسي.فبعد تأجيل العرض الأول للمسرحية، قررت “كوميدي دو جنيف” أخيراً “إلغاء الإنتاج” كلياً، على ما أعلنت في بيان الجمعة، “بسبب الاختلافات في فلسفة العمل بين الإدارة الفنية للمشروع من جهة، والإدارة العامة والفرق الدائمة والموقتة من جهة أخرى”.وكان من المقرر أن يقدم كريستيان لوبا الذي يُعتبر أحد أبرز المسرحيين الأوروبيين نسخته من “المغتربون” المقتبسة من رواية للمؤلف الألماني ف.ج. زيبالد من 7 إلى 17 حزيران في “كوميدي دو جنيف” ثم في مهرجان أفينيون قبل جولة عروض أوروبية.وقالت ناطقة باسم “كوميدي دو جنيف” لوكالة فرانس برس ان مهرجان “افينيون” سيصدر إعلاناً في هذا الشأن في مطلع الاسبوع المقبل، مشيرة إلى أن قراره غير معروف بعد. وأوضحت أن الاختلافات تتعلق بمسائل “فنية”. واشار البيان إلى أن “هذه الاختلافات تسببت بصعوبات في التواصل جعلت العرض غير الممكن”.ونقل البيان عن مديرَي “كوميدي دي جنيف” ناتاشا كوتشوموف ودوني مايفير تمسكهما بـ “الدفاع عن القيم القوية داخل المسرح” الموجودة “في لوائح الموظفين وميثاق السلوك والعقود الموقعة مع كل فريق فني”.ولاحظ المسؤولان في ما يتعلق بمسرحية “المغتربون” ما وصفاه بـ”قصور في احترام القيم مما أدى إلى خلافات عملية” ودفع المسرح إلى إلغاء الإنتاج.