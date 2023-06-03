في جلسةٍ إحتفائيةٍ برجلٍ استثنائيّ

دار المأمون تستذكر الكاتب والمترجم حميد رشيد

بغداد – علي جبار عطية

احتفت دار المأمون للترجمة والنشر ضحى الثلاثاء الماضي في قاعة طارق العبيدي بالكاتب والمترجم حميد رشيد بحضور نخبةٍ من المثقفين والأدباء والمناضلين والمهتمين .

جاء الاستذكار بمناسبة صدور كتاب (حميد رشيد كما يراه الإعلاميون) لابنة الراحل، والسائرة على خطاه، مديرة التحرير في القسم الإعلامي لوزارة الثقافة الكاتبة والصحفية رجاء حميد رشيد.

قدم الجلسة الشاعر عدنان الفضلي الذي

شكر دار المأمون للترجمة والنشر لاستذكارها هذه الشخصية الفذة، ووصفه بأنَّه مترجم عن اللغتين الإنكليزية والفرنسية،وثقَّف نفسه بنفسه، وجاء إلى عالم الصحافة منطلقاً من الصفر ليصبح أحد أعلامها داعياً مؤلفة الكتاب إلى الحديث عن تجربتها.

وقدمت الصحفية رجاء حميد رشيد شكرها لكل من أسهم ولو بحرف في هذا الاستذكار، وتحدثت عن التحديات التي واجهتها أثناء إعداد هذا الكتاب إذ إنَّ والدها توفى وهي بعمر أربع سنوات،في 1969/2/18 في مقر عمله في جريدة (الثورة)، ولم يتجاوز عمره الثالثة والأربعين عاماً، ثمَّ تبعته الوالدة بالرحيل بعده بأربع سنوات فأصبحت يتيمة الأبوين،لكنَّ طيف والدها لم يغب عنها فصارت قضيتها أن تدون سيرته من خلال أصدقائه، ومَنْ يعرفه وقد هيَّأ القدر لها الفرصة بعملها مع المناضلة شميران مروكل التي وصلتها بالكاتب فخري كريم الذي دلها على بعض الشخصيات ممن جايل الراحل ويمكن أن يساعدها في هذا المشروع فكانت الحصيلة تسع عشرة شهادة بأقلام تسع عشرة شخصية تألف منها الكتاب

الذي يقع في 126صفحة من القطع المتوسط ، وصدر عن دار نايا للفنون المرئية والطباعية/بيروت /2022 وتقول الكاتبة : (رأيت أبي بعيونهم وعرفته أكثر بكلماتهم) .

وقد كتبت في الإهداء : (إلى والدي الصحفي والمترجم حميد رشيد.. أفتقدك أبتاه!!).

وتحدث الكاتب والناقد جمال العتابي عن ظروف تعرفه إلى الراحل حميد رشيد سنة 1962في سجن الكوت حين كان ذاهباً إلى مواجهة والده في السجن وأدهشه أنَّ حميد رشيد يتعلم اللغة الفرنسية بنفسه في السجن بعد أن أتقن اللغة الإنجليزية ذاتياً، والمدهش أنَّه كان يطمح إلى أن يقرأ ملحمة (الألياذة والأوديسة) باللغة الأصلية بعد أن يتقن اللغه اللاتينية، وهذا يدل على موهبته وذكائه .

وتناول العتابي شخصية الراحل في المسارات الإنسانية والسياسية والمهنية في الصحافة والترجمة.

وأشار إلى أنَّه كان مهتماً بعائلته ويكافح لأجلها في أغلب الوقت.

ونوَّه إلى أنَّه كان ذا ثقافة موسيقية ويقتني الكتب والأسطوانات الموسيقية لكبار الموسيقيين مثل موزارت وشتراوس وبيتهوفن.

وتكلم عن عمله الصحفي في جريدة (البلاد) في خمسينيات القرن الماضي، فقد بدأ مترجماً وكاتباً، وكان يمتاز بعبارات سلسة ولديه طموحات وأحلام واسعة، مع تعرضه إلى الاعتقال والسجن منذ الخمسينيات، وحتى زمن الجمهوريه الأولى.

ولفت العتابي إلى قرب حميد رشيد من الطبقات المسحوقة إلى درجة تأسيسه لجمعية سماها (جمعية الحفاة) في العهد الملكي، وحين اصطحب مجموعة من أعضاء الجمعية لمقابلة وزير الداخلية ورآهم حفاةً سخر منهم وقال لهم : البسوا أحذيةً ثمَّ تعالوا لأخذ الإجازة !

وعن ريادته في تأسيس نقابة الصحفيين العراقيين قال : إنَّ حميد رشيد كان ضمن الهيأة المؤسسة الأولى لنقابة الصحفيين سنة 1957التي ضمت أسماء كبيرة مثل : الجواهري، ويوسف البستاني، وفائق بطي، وعبد المجيد الونداوي وغيرهم.

مفيد الجزائري :

ولفت الكاتب والناشط السياسي مفيد الجزائري إلى صورة الراحل على الغلاف الأول لكتاب (حميد رشيد كما يراه الإعلاميون) وقال : إنَّ صورة حميد رشيد ينقصها شيء وهو أنَّه كان بهياً، ضاحكاً، بشوشاً.

وأشار إلى تعرفه إليه إذ كان مدير تحرير جريده (الشعب) في ربيع 1958قبل ثوره 14تموز،ووصفه بالمعلم والأخ الكبيرمع شخصيات مهمة تعرف إليها مثل الصحفي محسن حسين الذي كان لولب جريدة (الشعب)، وكذلك الإذاعي حافظ القباني الذي صار المذيع الأول بعد ثورة 14تموز.

وأضاف : إنَّ أبرز صفات حميد رشيد أنَّه ضاحك، وباسم، وودود، وظريف، وعصامي، ومبتكر، وجريء، ووطني حقيقي .

وتحدث عن خروجه مع حميد رشيد في الأول من آيار سنة 1959في مسيرة مهولة استمرت 24ساعة بمناسبة عيد العمال العالمي، وكان حميد رشيد يرتجل الأهازيج طوال المسيرة الضخمة.

ومن مواقفه الجريئة تطوعه للذهاب إلى الصحراء الجزائرية لمنع تفجير فرنسا للمفاعل النووي مطلع الستينيات. أما عن كتاباته الصحفية فقد وصفها الجزائري بأنَّها شديدة الوضوح والبساطة، وجمله قصيرة، ولغته صافية لا تستعصي على القارىء، وهو يكتب السهل الممتنع، وكان على خلاف مع صاحب ورئيس تحرير جريدة (الشعب) الشيوعي يحيى قاسم الذي اتفق مع الإنجليز على تمويل الجريدة، وكان العمود الذي يكتبه حميد رشيد لا يرضي صاحب الجريدة، ولا الإنكليز فلم تكن فيه محاباة لهم ، ولا لأهل البلاط الملكي وكانت له طريقة بارعة الجمال تتفادى الوقوع في فخ صاحب الجريدة،

وممولها ! مختتماً كلامه بأنَّ حميد رشيد يبقى عالقاً في ذاكرتي، وحياً بنفوسنا وضمائرنا وقلوبنا وعقولنا

*شميران مروكل : الكتاب كنز مفقود ! وأثنت المناضلة شميران مروكل في مداخلتها على الكاتبة رجاء حميد مشيرة إلى أنَّها عملت معها في دوائر وزارة الثقافة، وزاملتها في كلية الإعلام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وكذلك في (رابطة المرأة العراقية) التي هي عضو فيها، ولمست إصراراً منها في التعرف على تاريخ والدها، وقد نجحت في هذا الكتاب الذي وصفته بأنَّه كنزٌ مفقود. وكان ختام الجلسة مسكاً بقصيدتين مؤثرتين الأولى للشاعرة جمان السامرائي، والثانية للشاعر رياض عزيز مجيد أبكتا الحاضرين الذين شعروا بأنَّ روح الراحل حميد رشيد ترفرف بينهم وهو باقٍ بمواقفه،وكتاباته، وابنته التي ما زالت تقتفي أثره لعلّها تجد كنزاً مفقوداً آخر من حياته القصيرة التي ومضت في ليلٍ طويلٍ !