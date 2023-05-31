 دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثامنة لملتقى حروف

مراكش- الزمان: تنظم دار الشعر بمراكش، في 31 ماي 2023 الدورة الثامنة لـ”ملتقى حروف”، والتي تحتفي هذه المرة بإصدارات المتوجين بجائزتي أحسن قصيدة والنقد الشعري، الخاصة بالشعراء والنقاد والباحثين الشباب في دورتها الرابعة (2022) .

وتصدر دار الشعر والشعراء بمراكش، السلسلة الرابعة من ديوانها الجماعي “إشراقات شعرية(4)”، والذي يضم قصائد المتوجين بالجوائز الثلاث الأولى، الى جانب القصائد التي اختارتها لجنة التحكيم للنشر في الديوان الجماعي، وكتب في النقد الشعري، للمتوجين في صنف الكتاب النقدي: “الانزياح في الشعر الأمازيغي” للناقد مبارك أباعزي، و”بنيات التحول والامتداد في الشعر العربي المغربي” للناقد عبدالحق وفاق، و”جماليات الابداع في شعر السهيلي (ت 581ه): التناص والأسلوب” للناقد نبيل الهومي، اختارت الدار أن تنتصر لقيم الشعر وهي تنفتح على مستقبل القصيدة المغربية الحديثة، إبداعا وتنظيرا، هذه الشجرة الخصبة والتي تتفرع بأغصانها في انتصار للتنوع الثقافي المغربي.

(28) شاعر وشاعرة يؤثثون بقصائدهم بياضات الديوان الجماعي “إشراقات شعرية”(4)، اختارتهم لجنة التحكيم مسابقة أحسن قصيدة في دورتها الرابعة 2022.

و تمت المفاضلة بين النصوص الشعرية، وتم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء لجنة التحكيم على اختيار الفائزين وهم: الشعراء: حمزة الخازوم، فريد عبدالرحيم، يوسف كوزاغار، عبدالله آيت بوذيب، عمر راجي أمنار، عيني أمنيصير. فيما اختارت اللجنة وأجازت، للنشر في الديوان الجماعي، قصائد الشعراء: محمد بوكريم، بوباكار وسلام، أيوب أيت المقدم، عبدالحق بالمادن، محمد علي الكناوي، بدر هبول، عبداللطيف بوكريم، محمد نفاع، عكاشة عبقار، مصطفى أباها، محمد القروي، عبدالمالك مساعيد، ليلى الخمليشي، عبدالخالق المنار، سعيد سموح، محسن قرطاس، حسان بن العطار، خديجة فنسوني، يوسف الحيمودي، بسمة أمزيد، مريم الشرقي، محمد أخنيف.

وملتقى حروف لدار الشعر بمراكش، تظاهرة للاحتفاء بالمبدعين والنقاد المتوجين وتوقيع إصداراتهم، كما يشكل فضاء للقاء والحوار بين الشعراء والنقاد الشباب وتبادل الخبرات بينهم وتنظيم قراءات شعرية وتوقيعات.