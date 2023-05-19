دار الشعر بمراكش تحتفي بإصدارات شعرية جديدة

مراكش- الزمان: انطلقت، الجمعة، فعاليات دار الشعر بمراكش، بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش آسفي وضمن فعاليات الدورة 13 للمعرض الجهوي للكتاب متضمنا حلقة جديدة من برنامج “الديوان” الذي يحتفي بإصدارات شعرية ونقدية حديثة. وينتظم هذا اللقاء بفضاء تاريخي، في ساحة الكتبيين (بمحاذاة مسجد الكتبية)، والذي ظل يؤشر على علاقة المراكشيين بالكتاب والقراءة. وتستضيف الدار، شعراء ونقاد يوقعون إصداراتهم الشعرية والنقدية، الصادرة حديثا (2022/2023)، في فقرة حوارية مفتوحة مع الجمهور.

وشهد حفل التوقيع تقديم: ديوان “في سدم الجحيم” للشاعر صلاح الدين بشر، وكتاب “ديوان أخبار وأشعار شواعر الأندلس” (من الفتح حتى سقوط غرناطة) جمع وتحقيق الباحثة الدكتورة مثال الزيادي، وديوان “لامية الوطن” للشاعر اسماعيل زويريق، و”تمارين في الكآبة” للشاعر يوسف الأزرق، و”غيمات علها تمطر” للشاعرة فتيحة التويجر، بينما يشارك الفنان أحمد عقا بمعزوفات على آلة القانون.

وافتتحت دار الشعر بمراكش، فعاليات المعرض 13 للمعرض الجهوي للكتاب بمراكش، من خلال تنظيم أمسية شعرية وفنية بفضاء قصر الباهية التاريخي، ضمن برنامج “الشعر في المآثر التاريخية” وترسيخا لاستراتيجيتها الخروج بالشعر إلى الفضاءات العمومية والتي وسمت برمجتها الشعرية والثقافية منذ التأسيس(2017).