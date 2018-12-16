دار السيد ابداً ما مامونه – شامل حمد الله بردان

قالها نوري السعيد قبلا، فقتلوه بعدان قتلوا السيد فيصل بن غازي، وقتلوا خال السيد عبدالاله بن علي، وهو ايضا سيد، وقتلوا العلويات، من نساء بيت فيصل، و خُرّبَتِ الدار و نكل بأهلها”الثوار”.

كان فيصل سيدا من نسل الحسن، وقدم هو وابو وجده ونوري السعيد افضل بكثير مما قدمه قاسم و العارفان و الناصريان” البكر وصدام” وصدام ادعى انه سيد، وايضا لم تكن داره مامونه، و العارفان لم تكن دارهما مامونه، وكريم قاسم مثل سابقه ومثل لاحقيه!

ان كانت الدار التي ارادها نوري سعيد تعني العراق، فلم يعد من يوم الانقلاب في58 مامونا، وان كان. نوري پاشا يقصد الاشخاص، فصاحباه الملك وخاله وهو قد قتلوا، وكريم اعدم وسلام عارف نسف ورحمن طرد والبكر زرقوه بدواء ضاعف السكر وصدام شنق.

لم يكن السعيد يشك ان عصر الدولة العراقية الافضل سيزول قريبا، فلقد قيل انه وعبدالاله صرحا لبعض الخواص، ان تحركات تجري في الخفاء للاطاحة بهما، لكن ومع ذلك لم يكونا ليتوقعا ان يسحلا في الشوارع التي شقــــــوها وفي ازقة عاصـــــــمة بنوها من جديد، وقـــــيل ايضا ان اخر كلمـــــــة قالها عبدالاله قبل مقتله هي” الله كريم”.

فوق هذا وذاك فقد غنى البعثيون عشية تأدية صدام قسم الرئاسة اول مرة اغنية تقول” شعبنا واعي وشايف طريقه” فأذا بشعبنا وفق الاغنية والنتائج لا واعي ولا شايف طريقه، و كذلك فدور السادة و العوام ليست مامونه.