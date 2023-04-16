دار أزياء تقلل من انتاج الملابس وتركّز على المنتجات الجلدية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ “‬لانفان‭” ‬التي‭ ‬تُعَدّ‭ ‬أقدم‭ ‬دار‭ ‬أزياء‭ ‬فرنسية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عاملة،‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستركز‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعداً‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الجلدية‭ ‬والأكسسوارات‭ ‬وأنها‭ ‬أوقفت‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬مديرها‭ ‬الفني‭ ‬برونو‭ ‬سياليلي‭.‬

وأكّد‭ ‬سياليلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬فخور‭ ‬جداً‭ ‬بما‭ ‬أُنجِز‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المنصرمة‭”‬،‭ ‬شاكراً‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ “‬لانفان‭” ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭”‬المغامرة‭ ‬الرائعة‭”.‬‮ ‬

وتمكن‭ ‬سياليلي‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬سابقاً‭ ‬لحساب‭ “‬بالنسياغا‭” ‬و‭”‬باكو‭ ‬رابان‭” ‬وسواهما‭ ‬من‭ ‬إنعاش‭ “‬لانفان‭” ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬تراجعاً‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬رحيل‭ ‬المصمم‭ ‬ألبير‭ ‬إلباز‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إدارتها‭ ‬الفنية‭ ‬طوال‭ ‬14‭ ‬عاماً‭.‬

واتسمت‭ ‬تشكيلاته‭ ‬الأولى‭ ‬للدار‭ ‬بطابع‭ ‬شاب،‭ ‬إذ‭ ‬أدرج‭ ‬فيها‭ ‬شخصيات‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بابار‭ ‬وباتمان‭ ‬وكورتو‭ ‬مالتيز‭ ‬وليتل‭ ‬نيمو‭.‬

أما‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬فتمحورت‭ ‬على‭ ‬اللباس‭ ‬اليومي‭ ‬التقليدي‭. ‬وقالت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ “‬لانفان‭” ‬سيدارتا‭ ‬شوكلا‭ “‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لبرونو‭ ‬لالتزامه‭ ‬بالدار‭ ‬والشغف‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭”. ‬وأعلنت‭ ‬الدار‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ “‬مقاربة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬جديدة‭” ‬للتصميم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬قسمين‭ ‬مخصصين‭ ‬للمنتجات‭ ‬الجلدية‭ ‬والأكسسوارات‭ “‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬لانفان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وستكون‭ ‬المحرك‭ ‬لنموها‭ ‬المستقبلي‭”.‬

وأوضحت‭ ‬الدار‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬جيل‭ ‬لانفان‭ ‬عام‭ ‬1889‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬إنتاج‭ ‬تشكيلات‭ ‬الملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬للنساء‭ ‬والرجال،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تشر‭ ‬إلى‭ ‬اسم‭ ‬المصمم‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭.‬‮ ‬