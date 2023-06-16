دارفور تنذر بتعقيد النزاع ونزوح أكثر من مليون طفل سوداني

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

تسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬خلال‭ ‬شهرين،‭ ‬رُبعهم‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬حيث‭ ‬تتزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬وقوع‭ ‬انتهاكات‭ ‬انسانية‭ ‬جسيمة‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭.‬

ومنذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬تشهد‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومناطق‭ ‬سودانية‭ ‬عدة‭ ‬معارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوّات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬فشلت‭ ‬معها‭ ‬كل‭ ‬مساعي‭ ‬الحلّ‭ ‬والغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬اتفاقات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وزاد‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬يعانيها‭ ‬السودان،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬فقرا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬المعارك،‭ ‬وأثّر‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬لسكانه‭ ‬الذين‭ ‬يقدّر‭ ‬عددهم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

وكما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حرب،‭ ‬يبقى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا،‭ ‬اذ‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭) ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‮»‬‭ ‬منهم‭ ‬اضطروا‭ ‬لترك‭ ‬منازلهم‭ ‬جراء‭ ‬نزاع‭ ‬دخل‭ ‬شهره‭ ‬الثالث‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬تقارير‭ ‬‮«‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬طفلا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1900‮»‬،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬غيرهم‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جسيما‮»‬‭. ‬ويشكّل‭ ‬الأطفال،‭ ‬وهم‭ ‬وفق‭ ‬تنصيف‭ ‬المنظمة‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬لم‭ ‬يبلغوا‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬السودان‭. ‬وحذّرت‭ ‬ممثلة‭ ‬يونيسيف‭ ‬مانديب‭ ‬أوبراين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقبل‭ ‬الخسارة‭ ‬والمعاناة‭ ‬المتواصلة‭ ‬لأطفالهم‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬عالقون‭ ‬في‭ ‬كابوس‭ ‬بلا‭ ‬هوادة،‭ ‬يتحمّلون‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬لأزمة‭ ‬عنيفة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لهم‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬اندلاعها‮»‬،‭ ‬آسفة‭ ‬لأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬باتوا‭ ‬أسرى‭ ‬‮«‬النيران،‭ ‬مصابين،‭ ‬يتم‭ ‬استغلالهم،‭ ‬نازحين‭ ‬ويواجهون‭ ‬الأمراض‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‮»‬‭.‬

وتسبب‭ ‬النزاع‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬شخص‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬أرقام‭ ‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬الأحداث‭ ‬وموقع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ (‬أكليد‭). ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأعداد‭ ‬الفعليّة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬حسب‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭.‬

كما‭ ‬تسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2،2‭ ‬مليوني‭ ‬شخص،‭ ‬لجأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬528‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬منظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬الدولية‭. ‬ويعاني‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬خصوصا‭ ‬الطبية،‭ ‬اذ‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬أصبحت‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭.‬

وكانت‭ ‬يونيسيف‭ ‬حذّرت‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13،6‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬للدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬المنقذ‭ ‬للحياة‭.‬

وأعربت‭ ‬المنظمة‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬خصوصا‭ ‬بشأن‭ ‬دارفور،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وعدم‭ ‬امكان‭ ‬الوصول‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الإقليم‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان‭ ‬ويشكّل‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬مساحته،‭ ‬يجعل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭.‬

وتؤشر‭ ‬تقديرات‭ ‬المنظمة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬5،6‭ ‬ملايين‭ ‬طفل‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬الخمس‭ ‬لدارفور،‭ ‬ويقدّر‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬270‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬باتوا‭ ‬نازحين‭ ‬جددا‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬أطراف‭ ‬دولية‭ ‬قرع‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬دارفور‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬سكّان‭ ‬السودان‭ ‬ويمتد‭ ‬على‭ ‬ربع‭ ‬مساحته‭.‬

وحذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬مدينة‭ ‬الجنينة‭ ‬مركز‭ ‬ولاية‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭.‬

وتشكّل‭ ‬تشاد‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬دارفور،‭ ‬ملجأ‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الإقليم‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬النزاع‭. ‬وبحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬عَبَر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬149‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نحو‭ ‬تشاد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬المعارك‭.‬

والجمعة،‭ ‬نقلت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬فرّوا‭ ‬من‭ ‬الجنينة‭… ‬للجوء‭ ‬الى‭ ‬بلدة‭ ‬أدري‭ ‬في‭ ‬تشاد‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬250‭ ‬جريحا‮»‬‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬بينهم‭ ‬130‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬خطرة،‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬أدري‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬فقط‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأغذية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬ومتممات‭ ‬غذائية‭ ‬‮«‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬375‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ (‬ولايات‭) ‬جنوب،‭ ‬شمال،‭ ‬وسط،‭ ‬وشرق‭ ‬دارفور‮»‬‭.‬

وعانى‭ ‬الإقليم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عقدين،‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬أودى‭ ‬بـ300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وهجّر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2،5‭ ‬مليونين،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

واستخدم‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬ميليشيات‭ ‬الجنجويد‭ ‬لدعم‭ ‬قواته‭ ‬بمواجهة‭ ‬أقلّيات‭ ‬عرقيّة‭. ‬ومن‭ ‬رحم‭ ‬تلك‭ ‬الميليشيات،‭ ‬انبثقت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إقليم‭ ‬‮«‬دارفور‭ ‬يتجه‭ ‬سريعا‭ ‬نحو‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬بحصول‭ ‬ذلك‭. ‬ليس‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يستمر‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬التدهور‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬فيه‭ ‬يعيشون‭ ‬‮«‬كابوسا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نددت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭ ‬بـ»أعمال‭ ‬عنف‭ ‬مروّعة‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬‮«‬تذكير‭ ‬مشؤوم‭ ‬بالأحداث‭ ‬المروّعة‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تُحدّد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬أنّ‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬قد‭ ‬ارتُكِبت‭ ‬في‭ ‬دارفور‮»‬‭.‬

وأتى‭ ‬تصاعد‭ ‬التحذيرات‭ ‬بشأن‭ ‬دارفور‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬الجيش‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬بخطف‭ ‬والي‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬خميس‭ ‬أبكر‭ ‬وقتله‭. ‬ونفت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬المباشرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬متفلّتين‮»‬‭.‬

ميدانيا،‭ ‬تواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬التابع‭ ‬للجيش‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬وسط‭ ‬أم‭ ‬درمان‮»‬،‭ ‬الضاحية‭ ‬الشمالية‭ ‬للخرطوم،‭ ‬وتصدت‭ ‬له‭ ‬مضادات‭ ‬أرضية‭ ‬للدعم‭ ‬السريع‭.‬

وقرب‭ ‬مدينة‭ ‬الأبيض‭ ‬مركز‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬كردفان،‭ ‬دارت‭ ‬اشتباكات‭ ‬‮«‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬شهود‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬استخدما‭ ‬خلالها‭ ‬سلاح‭ ‬المدفعية‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬شنّ‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان،‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭.‬