خيرُ النِّساءِ – غزاي درع الطائي

سأخرُجُ في الفجرِ أبحثُ عن كلماتٍ

تَليقُ بخيرِ النِّساءْ

سأبحثُ عنهُنَّ ما بينَ عُشبٍ وماءْ

سأبحثُ عنهُنَّ بينَ الزُّهورٍ

وبينَ العطورِ

وبينَ الفلاةِ وبينَ القصورِ

وبينَ السُّطورِ

وبينَّ السُّرورِ إذا الحزنُ جاءْ

سأبحثُ في البحرِ عن لؤلؤٍ ومحارْ

وأُجري مع الموجِ أحلى حِوارْ

سأبحثُ عن خاتَمٍ قَمَريِّ السَّنا وسِوارْ

سأبحثُ بينَ بساتينِ نخلِ السَّماوةِ

عن هَيبةٍ ووقارْ

سأبحثُ في أُورَ عن روحِ زقّورةٍ في انبهارْ

وأجمعُ كلَّ الذي كنتُ أبحثُ عنهُ

وأمنحُهُ لنساءِ العراقِ

فإنَّ نساءَ العراقِ لخيرُ النِّساءْ