خيبة أمل سياسية – كامل كريم الدليمي

تصاعدت حدّة الخطابات السياسية الرنانة ، وتصاعدَ معها منسوب الوطنية ، وتحولَّ قادة العمل السياسي في العراق الى مرحلة جديدة من العمل السياسي الملفت للانتباه ، إلا وهي مرحلة تشخيص الخلل ، وطرح الحلول ، والجميع يتحدث عن اننا في مركب واحد ، وان خُرقت السفينة غرقننا جميعاً ، ولا اعرف هل هي صحوة ضمائر ام دلائل واشارات على خطورة القادم والتي نجهلها جميعاً كمواطنين .

الفشل السياسي اصبح توأم العملية السياسية منذ انطلاقها في عام 2003 ، ومحاولات تشكيل لحظة اصلاحية باءت بالفشل ، والجميع كان يتحدث عن ترسيخ دعائم الديمقراطية والتحديث ، لكنها للاسف ضاعت في ظل انتهازية النخب السياسية ، فكانت النتيجة تَبنّي مشروع الضياع ، وعدم تحقيق الاهداف المنشودة ، وكل الجهود انصبت على استبدال المنهج السياسي الرصين المَبنَّي على خطط معدَّة مسبقاً لإرساء بناء الدولة العراقية ، بمنهج التوافق السياسي وترحيل المشاكل والمحاصصة ، وبالتأكيد ان تلك السياسات بعيدة كل البعد عن مشروع الديمقراطية وترسيخ قواعد دولة المؤسسات ،

وبتلك البداية الخاطئة استمر مشروع الخطأ السياسي هو الذي يسود على الساحة العراقية ، وبدا التشتت والضياع واضحاً للعيان من خلال متابعة الملفات والمشاكل المتراكمة والمُرَحلَّة وطرق حلها ، وأغلب الحلول كانت عبارة عن ارضاء بعض النخب السياسية على حساب الوطن والمواطن من خلال تقاسم المناصب ، بعد مرور خمسة عشر عاماً من الاداء السياسي في ظل خيمة الديمقراطية والتحديث انتجت التجربة ، ساسة غير قادرين عن الخروج من تخندقاتهم الطائفية والقومية ، وادائهم السياسي يكاد لايرى بالعين المجردة ، انهكتهم الحوارات والمؤتمرات الصحفية التي يدافعون بها عن استحقاقاتهم الحزبية ، وبالتالي فشلوا حتى في ايجاد مقتربات لإحياء مشروع توافقي شجاع قادر على مراجعة العملية السياسية بشجاعة والوقوف على نقاط ضعفها ومعالجتها وتعضيد نقاط القوة وتعزيزها ، ان كل الذي يمكن اعتباره ملفتاً للنظر في العمل السياسي هو الانتقالة الحقيقية في الخروج من التحزب وتصحيح المسار كانت من خلال اختيار السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء ، لانها كانت تمثل مرحلة الخروج عن المألوف ، واعطت جرعة أمل للعملية السياسية في امكانية تحطيم اغلال الاحزاب والخروج للفضاء الاوسع ، لكن سرعان ما أنتكست تلك التجربة بعدما تم عرض اسماء الكابينة الوزارية والتي كانت تمثل استحقاقات حزبية مقيتة ، (خيبة الأمل)

اصبحت سمة العمل السياسي في العراق ، لم يَعدْ المواطن يهتم كثيراً بمجريات العملية السياسية وماتنتج عنها من توافقات لانهُ بدأ يعي انها لايمكن ان تشكل جزءاً من طموحه او تحقق مطالبه في الاصلاح ، و بالنتيجة المواطن ايضاً يعي انه لايمكن لتلك التوافقات ان تخرج من خيمة الاحزاب والمنتفعين منها ، وفي ظل كل تلك التداعيات التي لايمكن ان نؤطرها بعنوان سوى انها مثلت مرحلة “خيبة الأمل السياسية ” لابد لوجود ضوء في نهاية النفق او لابد من طرح حلول قابلة للتنفيذ للحفاظ على ماتبقى من المشروع الديمقراطي الذي فقد بمرور الزمن بريقة ، تلك الحلول المؤمل طرحها والتي جزء منها بدأ ينضج ويخرج للعيان من خلال خطابات بعض الساسة قد تكون مؤشراً ايجابياً ، لكن لايمكن منحها الايجابية ان لم تتحول الاقوال الى افعال ، لان الكلام لايُسمن ولايغني من جوع ، في الوقت الذي اصابتنا التخمة من الخطابات الرنانة والوعود الوردية ، والجهود المضنية التي بذلت لاعداد الخطابات ولو بذلت تلك الجهود لاعمار وطن لعمرت اوطاناً كونها تبذل منذ خمسة عشر عاماً ولا اريد ان اذكر بخطابات المعارضة وجهودهم ووعودهم قبل مرحلة التحول الشامل ، اعتقد نحن نقترب من نهاية الطريق في ظل التداعيات الدولية ، والمشاكل الاقليمية ، والتي رمت بثقلها على العراق ليكون محوراً او ساحة لادارة تلك الازمات ، وممكن ان نُحسن الادارة وان نمسك العصا من المنتصف وان لاننحاز لجهة على حساب اخرى وان يكون انحيازنا وفقاً لتحقيق مصالحنا الوطنية ، او نتحول الى ملعب مستأجر لا حول لنا ولاقوة فيه لاسمح الله ، لذلك ما امامنا الوقت الكثير وعلى ساسة العراق الخروج من قصورهم العاجية ، واذابة جبال الجليد فيما بينهم والتحرك السريع لانقاذ بلدنا من محنة قادمة أُجبرنا دولياً على ان نكون جزءاً منها ، مرحلة التعاون الجاد ورسائل الاطمئنان والثقة المتبادلة وتجاوز الماضي حان وقتها ، فان استطاع ساسة العراق استثمارها والخروج باتفاق حقيقي على الخطوط العريضة لبناء الدولة والتعامل مع مجريات الاحداث الاقليمية على اننا نمثل العراق كبلد مستقل يبحث عن مصالحه ، حينها سنخرج من دائرة خيبة الأمل التي رافقتنا ، وما دون ذلك اعتقد سيقف الجميع على اعتاب الوطن الجريح باكياً .