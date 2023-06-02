خوذ‭ ‬جديدة للواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬مجال‭ ‬تنافس‭ ‬ساخن

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬شبكة‭ “‬ميتا‭” ‬مارك‭ ‬زاكربرغ‭ ‬الخميس‭ ‬خوذة‭ ‬جديدة‭ ‬للواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬سنوي‭ ‬يتوقع‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬خلاله‭ ‬الشركة‭ ‬المنافسة‭ “‬آبل‭” ‬عن‭ ‬أولى‭ ‬خوذها‭ ‬للواقع‭ ‬الافتراضي‭.‬

وكتب‭ ‬مارك‭ ‬زاكربرغ‭ ‬عبر‭ ‬حسابيه‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬وإنستغرام،‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬مرفق‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يُظهر‭ ‬هذه‭ ‬الخوذة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬كويست‭”‬،‭ “‬إليكم‭ +‬ميتا‭ ‬كويست‭ ‬3‭+‬،‭ ‬أول‭ ‬خوذة‭ ‬موجهة‭ ‬للعامة‭ ‬مع‭ ‬واقع‭ ‬مختلط‭ ‬بالألوان‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭”.‬

يتيح‭ ‬الواقع‭ ‬المختلط‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬الذي‭ ‬يغمر‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬افتراضي،‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز،‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬عناصر‭ ‬افتراضية‭ ‬متراكبة‭ ‬على‭ ‬بيئته‭ ‬الحقيقية‭.‬

ولفت‭ ‬زاكربرغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خوذة‭ “‬كويست‭ ‬3‭” ‬التي‭ ‬ستُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الخريف‭ ‬بسعر‭ ‬يبدأ‭ ‬بـ500‭ ‬دولار،‭ “‬أصغر‭ ‬حجماً‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭%”‬‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬السابق‭ ‬و‭”‬أكثر‭ ‬راحة‭” ‬للاستخدام،‭ ‬واصفاً‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ “‬أقوى‭ ‬خوذة‭” ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬اعتمدت‭ ‬فيسبوك‭ ‬اسم‭ “‬ميتا‭” ‬لشركتها‭ ‬الأم،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬تقوم‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬الميتافيرس‭ ‬مستقبل‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بعد‭ ‬الويب‭ ‬وأجهزة‭ ‬المحمول‭.‬

واستحوذت‭ ‬سماعات‭ ‬الرأس‭ “‬كويست‭” ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ “‬كاونتربوينت‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬جهود‭ ‬عملاق‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تفض‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬الخوذ‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

وقد‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬هذه‭ ‬المعدات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الإغلاق‭ ‬أثناء‭ ‬الجائحة،‭ ‬لكنّ‭ ‬النمو‭ ‬تباطأ‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬ليراوح‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و6‭%‬‭ ‬سنوياً،‭ ‬وفق‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتلجنس‭”.‬

وبحسب‭ ‬شركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬هذه،‭ ‬يستخدم‭ ‬حوالى‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حالياً‭ ‬خوذ‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬شهرياً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أو‭ ‬حوالى‭ ‬10‭%‬‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتلجنس‭” ‬يوري‭ ‬ورمسر‭ ‬إن‭ ‬ميتا‭ “‬ترغب‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المعايير‭ ‬لأنظمة‭ ‬تشغيل‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬غوغل‭ ‬وآبل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭”.‬‮ ‬

وأضاف‭ “‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬خوذ‭ ‬بخسارة‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭”.‬

ويراهن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أول‭ ‬خوذة‭ ‬للواقع‭ ‬المختلط‭ ‬من‭ “‬آبل‭” ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مؤتمرها‭ ‬السنوي‭ ‬للمطورين‭.‬

وأشار‭ ‬ورمسر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬آبل‭ ‬كانت‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬منتج‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬زوج‭ ‬من‭ ‬النظارات‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬خوذة‭ ‬لألعاب‭ ‬الفيديو‭”‬،‭ ‬ولكن‭ “‬يبدو‭ ‬أنهم‭ ‬سيكشفون‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬أكبر‭ (‬وبالتأكيد‭ ‬أكثر‭ ‬تكلفة‭)‬،‭ ‬لأنهم‭ ‬يريدون‭ ‬للمولعين‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬والمهندسين‭ ‬أن‭ ‬يستخدموه‭ ‬ويبدأوا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬المخصصة‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬تصميم‭ ‬أجهزة‭ ‬أخف‭ ‬وزناً‭ ‬وأرخص‭ ‬تكلفة‭ ‬لعامة‭ ‬الناس‭.‬