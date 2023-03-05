منتخب الشباب يخسر ومازال أمل التأهل قائماً

خمس مواجهات ببطولة الكأس وسط إنتظار مفاجأة مثيرة

الناصرية- باسم الركابي

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الدور32 لبطولة كأس العراق بكرة القدم باقامة خمس مواجهات على ان تكتمل غد الثلاثاء بإجراء تسع مواجهات بنفس الدور الذي يشهد مشاركة جميع الفرق الممتازة وتسعة فرق من الأولى وثلاثة من الدرجة الثانية واكثر ما ينتظر وتحمل معها البطولة تجهيز الفرق المغمورة للمفاجاة اليوم لتتجه الأنظار للمباريات وسط صراع الحصول على لقب ثاني أكبر بطولات الموسم المحلي والتي ستمنح البطل مشاركة خارجية.

ويامل ان تتمتع وتستمع الفرق في المنافسات وان تخرج من النتائج التقليدية وان لا تكون الفرق الصغيرة محطات للعبور مع انها تعاني مشاكل مختلفة بانتظار ان تفرض نفسها باقتدار عبر جهود عناصره التي تنتظرها جماهيرها في المحافظات خصوصا في التصدي للفرق الجماهيرية التي اكثر ما تخشى ملاعبها وهي تدرك أن الخسارة يعني الخروج مباشرة بحسب شروط البطولة التي تجري مبارياتها بخروج المغلوب .

مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين خمس مباريات عندما يخرج الجوية الى كربلاء لمواجهة فريق الحر احد فرق الدرجة الثانية الذي بلغ الدور الحالي بفوزه على فريق الازدهار ضمن الدور الرابع من التصفيات بفارق ضربات الجزاء (4_ 2) بعد انتهاء الوقت الاصلي بتعادلهما بدون اهداف ويمني اهل الدار النفس في تفجير المفاجأة بوضع صاحب لقب موسم 2021 تحت الضغط عبر اللعب بثقة عالية لتحقيق منجز قد يكون تاريخي للفريق الذي يكون اعد العدة من يوم الاعلان عن موعد اللقاء المتوقع أن يحضره ابناء المدينة لدعم مهمة اللاعبين والدفع بالفريق نحو خوض اللقاء بأعلى درجات النشاط والحماس و لاشيء لديهم ما يخسروة في مباراة الموسم واللعب بطموحات الخروج بالعنوان العريض ويدركون تأثير نتائج مباريات كرة القدم في اي مكان من المعمورة حتى في القرى والأرياف.

وكيف سيكون الوضع في مدينة الحر عند تحقيق الفوز على احد المرشحين للقب ومن خلالها سينتقل النادي للواجهة وفي لحظات ولاتقدر بثمن لو كرس النادي جهوده وأمواله وكل ما يملك قد لا يوازي سمعة الفوز اذا ما تحقق.

فريق الجوية

من جانبة تاتي المباراة في افضل ايام الجوية الجيدة وفي نشوة تصدر المرحلة الأولى للدوري الممتاز وبعد التفوق في النتائج والاداء ومؤكد ان جثير سيركز على لقبي الموسم من خلال خوض مباريات البطولة الثانية بشكل جيد بعيدا عن واقع الفريق المقابل لان لاشيء مضمون بكرة القدم ولو المدرب يجدها فرصة لإشراك من لم يحظى بفرصة اللعب في الدوري ولو فريق مثل الجوية يمتلك لاعبين جاهزين بمستوى واحد بمن يجلس على دكة الاحتياط .

الكرخ والكهرباء

وأهم مباربات اليوم ستجري بين بطل الموسم الاخير الكرخ ووصيفة الكهرباء قبل ان يثار الثاني لتلك الخسارة بالفوز ضمن مباريات الدور الخامس من الدوري الممتاز بهدفين لواحد وكلاهما يامل الاستمرار مرة أخرى والبقاء لأطول مدة في المنافسات التي سيغادرها الخاسر ويظهرالكهرباء بوضع جيد بعد انهاء المرحلة الأولى بافضل مركز من يوم اول المسابقة استمر السير بالطريق الصحيح ويقدم نفسه بافضلية لامتلاكة لاعبين جيدين استمروايقدمون مستويات واضحة ويلعبون يشكل جيد وبظهور هجومي ودفاعي دعم النتائج وزاد من حظوظ الفريق المتطلع لتجاوز التحديات وعبور صاحب الارض الذي يريد معاقبة وايقاف الكهرباء واقصائها ردا على الخسارة الاخيرة في الدوري بهز شباكها ولو مرة سيكون ذلك كافيا لانتقال الاصفر للدور القادم وان يستمر طرفا قويا في منافسات البطولة دفاعاعن اللقب.

الطلبة والديوانية

وبعد كبوات الدوري الاخيرة التي ألزمتهم التراجع للمركز الرابع 35 على بعد ست نقاط من المتصدر يعود الطلاب هذه المرة للمنافسة على لقب بطولة الكاس عندما يضيفون متذيل الدوري الديوانية الذي يمني النفس في الظهور ودخول الملعب من البداية في مهمة غير سهلة عندما يخوض المباراة بنفس اللاعبين والفريق الذي يمر بأزمة ثقة كبيرة ادت لخسارة15مباراة وحتما يبحث الفريق كلما امكن للظهور امام وسائل الإعلام بمستوى مقبول كما ظهر امام النجف واستغلال حالة التخبط التي عليها الطلاب والتفكير بمفاجأة من العيار الثقيل للثار لخسارة الدوري بهدف لهدفين و اهمية الظهور بشكل مختلف امام الفرق القوية لكنها مهمة ستكون شاقة امام الضغط الذي سيواجه الطلاب المطالبين من جمهورهم باستعادة التوازن والعودة السريعة للمستوى و النتائج لمواصلة منافسات البطولة الأخرى لا بعد مكان وقبلها ان تكون النتيجة البوابة لدخول منافسات المرحلة الثانية للدوري وتفادي الوضع المتازم ورغم ذلك كل الترشيحات تصب لمصلحتهم والفرصة متاحة للخروج بالنتيجة المطلوبة.

الوسط وصيفا

ويخرج حيفا درجة ثانية الذي وصل للدور المذكور اثر تغلبه على الجيش بفارق الركلات الترجيحية (4_2) الى النجف برغبةتفجير المفاجاة بعقر دار الوسط من خلال القيام بعمل استثنائي واللعب بشجاعة وقوة وقبلهااغتنام فرصة تراجع المضيف في الجولات الاخيرة في الموقع الخامس عشر ويعاني كثيرا ويعي حيفا ان الفوز اليوم سيؤدي إلى الاستمرار في البطولة مع الكبار بعد مدة اختفاء وغياب منذ النزول من الدرجة الاولى ويجد نفسه امام فرصة الظهور واللعب بذكريات البطولة السابقة وحتما لا يريد الفريق الوقوع في الخطأ للبقاءو الظهور اكثر في منافسات الكاس التي بلغها على حساب الفريق التاريخي الكبير منجم اللاعبين والمنتخبات الكروية الجيش الذي لم تسعفه إدارته ووزارة الدفاع للعودة به الى سابق عهده ولو اللعب بالدرجة الأولى على الأقل من جانبه يرى الوسط الوقت حان للتحضير والدخول للمرحلة الثانية بعبور الضيف بعيدا عن مستواه ودرجتة الكروية والاهم العمل على تصحيح المسار وتجاوز خيبات الدوري بتحقيق الفوزتحت أي مسمى وبمقدوره حسم الامور في ظل الفوارق الفنية والإمكانات .

الرمادي والبحري

ويحاول الرمادي كسب المباراة والنتيجة من ضيفه البحري باستغلال ظروف اللعب الفرصة التي يـــكون حضر لها والتـــــــعامل معها والتحكم بالامور وتقديم المهمة على أكمل وجـــــــه ويعي الفربق ان الفوز يمنحه البقاء لدور اخرمؤثر في البطولة التي يامل ان ينجح فيما يتوقع البحري مواجهة صعوبات رغم افضلـــــــــيته في الدرجة الأولى بنفس المجموعة يحتل المركز الثالث وحـــــقق الاســـــــبوع الماضي افضل نتيجة بالفـــــــوز على المتصدر ديالى بهدفين لواحد فيما يحتل الاخر المركز الخامس وعاد بخسارة ميسان بــــــــهدف لكن مهمة الـــــــيوم ستكون مختلفة امام رغبة الاثنين الاستمرار واللعب تحــــــت اضواء ثاني اكبر بطــــــولة محـــــــلية.

خسارة الشباب

خسر منتخب وطني الشباب امام نظيرة أوزبكستان بهدف في اللقاء الذي جرى امــــــــس الاول ضمن مباربات الجـــــــولة الثانـــــــية للمجموعة الاولى لبطولة منتخبات شباب آسيا تحت سن20ســـــــــنة بكرة القدم ليرفــــــــع رصيده الى ســــــــت نقاط متصــــــــدرا لفرق المجمــــــــوع.

فيـــــما يحتــــــل الوطني الوصافة بثلاث نـقاط من فـــــــــوزه على اندونيسيا بهدف وســــــــيخوص اخر مبارياته المجموعة غد الثـــــــلاثاء امام منتخب سوريا الذي يـــــــكون قـــــد خرج من البـــــــــطولة بخسارتبن امام أوزبكستان بهدفين وامام اندونيسيا بهدف وتـــــــــظهر امال الوطني كبيرة في عبور منتخب سوريا والتأهل للدور التالي لمواصلة مشواره في البطولة لابــــــــعد نقطة.