خمسة إنتصارات في دوري الطائرة الممتاز

بغداد- الزمان

تمكنت خمسة فرق للكرة الطائرة من الفوز في منافسات التجمع الثاني للمجموعة الأولى والثانية من الدوري الممتاز.وحقق فريق سنجار فوزاً مثيراً على فريق مدينة الشهداء بثلاثة اشواط لاثنين بواقع 25-22 و22-25 و22-25 و25-17 و15-10. وذلك في أولى مباريات اليوم لحساب المجموعة الأولى التجمع الثاني.وفي ختام مباريات المجموعة الأولى التجمع الثاني، تفوق فريق الشرطة على البحري بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-20 و25-17 و25-21 بينما تفوق فريق نادي الصناعة على فريق نادي الصمود بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-17 و25-16 و25-23 في أولى مباريات اليوم للمجموعة الثانية التجمع الثاني.وفي ثاني مباريات المجموعة الثانية التجمع الثاني، تفوق فريق الجيش على الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-15 و25-22 و25-23 والحق فريق غاز الجنوب أول خسارة بفريق أربيل هذا الموسم وتفوق عليه بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع 23-25 و25-17 و27-25 و25-21 في مباراة مثيرة لحساب المجموعة الأولى التجمع الثاني.