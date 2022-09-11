خمسة‭ ‬أسباب‭ ‬تجعل‭ ‬الامريكان يفضلون‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بدل‭ ‬المريخ‮ ‬

مهمة‭ ‬ابولو‭ ‬أحضرت‭ ‬400‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬الصخور‭ ‬القمرية‭ ‬إلى‭ ‬الأرض

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬12‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬1962،‭ ‬حدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬آنذاك‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ ‬هدفاً‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬كان‭ ‬يلقيه‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ “‬رايس‭” ‬بتكساس‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬قال‭ ‬كينيدي‭ “‬اخترنا‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ (…) ‬ليس‭ ‬لأنّ‭ ‬الأمر‭ ‬سهل‭ ‬بل‭ ‬لأنها‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭”.‬

وبعد‭ ‬ستين‭ ‬عاماً،‭ ‬شارفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجها‭ “‬أرتيميس‭” ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬القمر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السؤال‭ ‬المطروح‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬السبب‭ ‬الكامن‭ ‬وراء‭ ‬إنجازها‭ ‬مهمة‭ ‬قد‭ ‬أتمّتها‭ ‬سابقاً‭. ‬وتصاعدت‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬أطلقه‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬أبولو‭ ‬11‭ ‬مايكل‭ ‬كولينز‭ ‬الذي‭ ‬لام‭ ‬ناسا‭ ‬لعدم‭ ‬وضعها‭ ‬أهدافاً‭ ‬أكبر‭ ‬كالذهاب‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬تعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬ضروري‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬حججها‭ ‬الأبرز‭:‬

‭- ‬استخدام‭ ‬موارد‭ ‬القمر‭ -‬

تريد‭ ‬ناسا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عودتها‭ ‬الى‭ ‬القمر‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجود‭ ‬بشري‭ ‬دائم‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬إرسالها‭ ‬مهمات‭ ‬تبقى‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬سطحه،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تستمر‭ ‬مهمة‭ “‬ابولو‭” ‬سابقاً‭ ‬سوى‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭. ‬وتسعى‭ ‬ناسا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الغاية‭ ‬لتتوصل‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬أوضح‭ ‬لكيفية‭ ‬التحضير‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭ ‬تستمر‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭.‬

ويكون‭ ‬الإشعاع‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬الكواكب‭ ‬الأبعد‭ ‬أكثر‭ ‬كثافة‭ ‬ويشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬كبيراً‭ ‬لصحة‭ ‬البشر‭. ‬أما‭ ‬المدار‭ ‬المنخفض‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬فهو‭ ‬محمي‭ ‬جزئياً‭ ‬من‭ ‬المجال‭ ‬المغناطيسي‭ ‬للأرض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ليس‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القمر‭. ‬

وبدءاً‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ “‬أرتيميس‭” ‬الأولى،‭ ‬يُرتقب‭ ‬إجراء‭ ‬تجارب‭ ‬عدة‭ ‬لدراسة‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الإشعاع‭ ‬على‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬وتقييم‭ ‬فعالية‭ ‬السترات‭ ‬المضادة‭ ‬للإشعاع‭.‬

وبينما‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إعادة‭ ‬تموين‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ (‬أبعد‭ ‬من‭ ‬المحطة‭ ‬بألف‭ ‬مرة‭) ‬تتسم‭ ‬بتعقيد‭ ‬أكبر‭ ‬لهذه‭ ‬الناحية‭.‬

ولتجنب‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬خلال‭ ‬المهمات،‭ ‬وتخفيف‭ ‬التكاليف‭ ‬تالياً،‭ ‬ترغب‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬تعلّم‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬أصلاً،‭ ‬وأهمها‭ ‬المياه‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬جليد‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقمر،‭ ‬ويمكن‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬وقود‭ (‬يتكون‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬الأكسجين‭ ‬والهيدروجين‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬الصواريخ‭ ‬كوقود‭).‬

‭- ‬اختبار‭ ‬المعدات‭ -‬

ترغب‭ ‬ناسا‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬لها‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المريخ،‭ ‬أهمها‭ ‬بزات‭ ‬فضاء‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للطلعات‭ ‬خارج‭ ‬المركبات‭. ‬وكُلّفت‭ ‬شركة‭ “‬أكسيوم‭ ‬سبايس‭” ‬تصميم‭ ‬البزات‭ ‬التي‭ ‬ستُخصص‭ ‬لأول‭ ‬مهمة‭ ‬ستهبط‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬والمتوقعة‭ ‬سنة‭ ‬2025‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬تقدير‭.‬

وتبرز‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬ناسا‭ ‬إلى‭ ‬اختبارها‭ ‬مركبات‭ (‬مضغوطة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مضغوطة‭) ‬تتيح‭ ‬لرواد‭ ‬الفضاء‭ ‬التنقل،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساكن‭.‬

وبهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬للطاقة‭ ‬مُتاح‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة،‭ ‬تعمل‭ ‬ناسا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬انشطار‭ ‬نووي‭ ‬محمولة‭.‬

وسيصبح‭ ‬حل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬تواجه‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬أسهل‭ ‬بكثير‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬الذي‭ ‬يستغرق‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬أياماً،‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬المريخ‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سطحه‭ ‬أشهراً‭ ‬عدة‭ ‬أقلّه‭.‬

‭- ‬خطوات‭ ‬تسهّل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭ -‬

ويبرز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ “‬أرتيميس‭” ‬الأخرى‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬حول‭ ‬القمر‭ ‬باسم‭ “‬غايتواي‭” ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬محطة‭ ‬وسيطة‭ ‬قبل‭ ‬المهمات‭ ‬نحو‭ ‬المريخ‭.‬

ويوضح‭ ‬شون‭ ‬فولر،‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ “‬غايتواي‭”‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬المعدات‭ ‬الضرورية‭ ‬كلها‭ ‬يمكن‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ “‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬عدة‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبعها‭ ‬الطاقم‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعملية‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭.‬

‭- ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ -‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬التحضير‭ ‬لمهمات‭ ‬نحو‭ ‬المريخ،‭ ‬يرغب‭ ‬الأميركيون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ “‬أرتيميس‭” ‬أن‭ ‬يرسخوا‭ ‬وجوداً‭ ‬بشرياً‭ ‬على‭ ‬القمر قبل‭ ‬أن‭ ‬تُقْدم‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬التنافس‭ ‬حول‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬محتدماً‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬تشكل‭ ‬الصين‭ ‬حالياً‭ ‬المنافس‭ ‬الأبرز‭ ‬لواشنطن‭. ‬وتخطط‭ ‬بكين‭ ‬لإرسال‭ ‬بشر‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وكان‭ ‬مدير‭ ‬ناسا‭ ‬بيل‭ ‬نيلسون‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ “‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬وتقول‭ +‬هذه‭ ‬أرضنا‭+‬

‭.‬‭- ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ -‬

ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬مهمة‭ “‬أبولو‭” ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬إحضار‭ ‬400‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬الصخور‭ ‬القمرية‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عينات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬حول‭ ‬القمر‭ ‬وتكوينه‭.‬

وتقول‭ ‬رائدة‭ ‬الفضاء‭ ‬جيسيكا‭ ‬ماير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬العينات‭ ‬التي‭ ‬جُمّعت‭ ‬ضمن‭ ‬مهمة‭ ‬أبولو‭ ‬غيرت‭ ‬نظرتنا‭ ‬للنظام‭ ‬الشمسي‭”‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ “‬سيستمر‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬أرتميس‭”.‬

وتتوقع‭ ‬ماير‭ ‬أن‭ ‬يفضي‭ ‬برنامج‭ “‬أرتيميس‭” ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ (‬تطوير‭ ‬تقنيات،‭ ‬تطويرات‭ ‬هندسية‭…) ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬نتيجة‭ ‬مهمة‭ “‬أبولو‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والحماسة‭ ‬العلمية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمهمات‭ ‬الجديدة‭ ‬نحو‭ ‬القمر‭.‬