خليل‭ ‬زاد‭ ‬وطالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬لجولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات

الدوحة -(أ ف ب) – وصل مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى الدوحة الإثنين لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حركة طالبان من أجل إنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما، يمكن أن تشكل «لحظة مهمة».
وكتب خليل زاد في تغريدة «وصلت إلى الدوحة لألتقي وفدا يتمتع بصلاحيات أكبر من طالبان. هذا يمكن أن يكون لحظة مهمة». وأضاف «أقدر استضافة قطر وتسهيل باكستان للسفر. الآن بدأ العمل». وذكرت حركة طالبان من جهتها، أن الملا عبد الغني بردار أحد مساعدي زعيم الحركة وأحد مؤسسيها، وصل إلى العاصمة القطرية في وقت متأخر من الأحد. ولم ترشح سوى تفاصيل محدودة في هذه المرحلة عن مدة هذه الجولة الجديدة من المفاوضات أو جدول أعمالها. وفي نهاية كانون الثاني/يناير وصفت المفاوضات التي دامت ستة أيام متعاقبة بأنها أهم تقدم منذ التدخل الأميركي في 2001.
وكان الجانبان اختتما المفاوضات مع «مسودة اتفاق» ركزت على وعود طالبان بمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية لكن من دون جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية ولا وقف لإطلاق النار. بقية الخبر على موقع (الزمان)
ولم يعرف الدور الذي يمكن أن يلعبه بردار خلال المحادثات. لكن وجود قيادي مؤثر يتمتع بدعم شعبي بين فصائل الحركة يجعل سقف التوقعات عاليا.
وقال المحلل أحمد سيدي في كابول لوكالة فرانس برس إن «مشاركة أحد مساعدي زعيم طالبان الملا بردار تؤكد جدية الجانبين هذه المرة».
ورحب موفد أفغانستان الخاص للسلام عمر دودزاي بمشاركة بردار، مشيرا إلى أنه معروف «باستقلاليته» واتخاذه «قرارات صعبة».
وقال دودزاي في مؤتمر صحافي في كابول «آمل أن يستخدم هذه الاستقلالية ليقرر إحلال السلام في أقرب وقت ممكن».
وكان بردار أوقف في باكستان في 2010 وأفرج عنه في تشرين الأول/أكتوبر وعين رئيسا للمكتب السياسي لطالبان في الدوحة. وكان يعتبر لفترة طويلة مساعد زعيم الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013.
وعبرت حكومة كابول من جهتها، عن شعورها بالقلق مجددا لاستبعادها من المفاوضات.
وتبدو طالبان مصممة على رفض التفاوض مع حكومة كابول معتبرة أنها «دمية» بيد الولايات المتحدة.
وقال عبد الله عبد الله الذي يعتبر رئيس الحكومة الفعلي لأفغانستان، في خطاب بثه التلفزيون الإثنين إن «طالبان ليست جاهزة بعد للتحدث إلى الحكومة الأفغانية، لكننا مستعدون. نعتقد أن عدم نزاهة طالبان هو العقبة الوحيدة».