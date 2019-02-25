خليل‭ ‬زاد‭ ‬وطالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬لجولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات

الدوحة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصل‭ ‬مبعوث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لأفغانستان‭ ‬زلماي‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬الإثنين‭ ‬لبدء‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬نزاع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬مهمة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬لألتقي‭ ‬وفدا‭ ‬يتمتع‭ ‬بصلاحيات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬طالبان‭. ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أقدر‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬وتسهيل‭ ‬باكستان‭ ‬للسفر‭. ‬الآن‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أن‭ ‬الملا‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬بردار‭ ‬أحد‭ ‬مساعدي‭ ‬زعيم‭ ‬الحركة‭ ‬وأحد‭ ‬مؤسسيها،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الأحد‭. ‬ولم‭ ‬ترشح‭ ‬سوى‭ ‬تفاصيل‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬أو‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وصفت‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬متعاقبة‭ ‬بأنها‭ ‬أهم‭ ‬تقدم‭ ‬منذ‭ ‬التدخل‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬2001‭.‬

وكان‭ ‬الجانبان‭ ‬اختتما‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مسودة‭ ‬اتفاق‮»‬‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬وعود‭ ‬طالبان‭ ‬بمنع‭ ‬تحول‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬خلفية‭ ‬لهجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬ضد‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬ولا‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

ولم‭ ‬يعرف‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬بردار‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭. ‬لكن‭ ‬وجود‭ ‬قيادي‭ ‬مؤثر‭ ‬يتمتع‭ ‬بدعم‭ ‬شعبي‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬الحركة‭ ‬يجعل‭ ‬سقف‭ ‬التوقعات‭ ‬عاليا‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬أحمد‭ ‬سيدي‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مشاركة‭ ‬أحد‭ ‬مساعدي‭ ‬زعيم‭ ‬طالبان‭ ‬الملا‭ ‬بردار‭ ‬تؤكد‭ ‬جدية‭ ‬الجانبين‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭.‬

ورحب‭ ‬موفد‭ ‬أفغانستان‭ ‬الخاص‭ ‬للسلام‭ ‬عمر‭ ‬دودزاي‭ ‬بمشاركة‭ ‬بردار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬معروف‭ ‬‮«‬باستقلاليته‮»‬‭ ‬واتخاذه‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دودزاي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الاستقلالية‭ ‬ليقرر‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بردار‭ ‬أوقف‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬وأفرج‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬وعين‭ ‬رئيسا‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لطالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭. ‬وكان‭ ‬يعتبر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬مساعد‭ ‬زعيم‭ ‬الحركة‭ ‬الملا‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وعبرت‭ ‬حكومة‭ ‬كابول‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬عن‭ ‬شعورها‭ ‬بالقلق‭ ‬مجددا‭ ‬لاستبعادها‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭.‬

وتبدو‭ ‬طالبان‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬كابول‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬دمية‮»‬‭ ‬بيد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الفعلي‭ ‬لأفغانستان،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طالبان‭ ‬ليست‭ ‬جاهزة‭ ‬بعد‭ ‬للتحدث‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية،‭ ‬لكننا‭ ‬مستعدون‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬نزاهة‭ ‬طالبان‭ ‬هو‭ ‬العقبة‭ ‬الوحيدة‮»‬‭.‬