التكريم القادم سيحرق كل القمل في رؤوسكم

خليك يا خالتي في الزحام – عامر العظم

جيش جرار من أعلام وعقول الأمة يتقدمون الصفوف

التكريم القادم أكبر ثورة ثقافية في التاريخ

التكريم القادم أكبر انتصار للعقل العربي في التاريخ

التكريم القادم أكبر ضربة في التاريخ للعنصرية والطائفية والخوف والضعف والجاهلية والاستبداد

الانفجار الثقافي قادم قادم

الكبرياء شديد شديد يوم التكريم والرؤوس مرفوعة إلى عنان السماء

التكريم الأضخم، الأفخم، الأعمق في التاريخ

في هذا التكريم بنينا/ كتبنا/ رسمنا أطول وأعمق رواية في التاريخ

لوحات التكريم القادمة ليست للنشر على الفيسبوك والواتس والمواقع الإخبارية فحسب، بل لطباعتها أيضا لوحات وجداريات في بيوتكم ومكاتبكم وجامعاتكم وشوارعكم، فاقد التقدير لنفسه لا يقدر ولا يعرف قدر الآخرين. هذه اللوحات وثيقة تاريخية.

لا ندعي الكمال، التكريم هو محاولة واجتهاد ووجهة نظر منا قد نخطيء، ننسى، نتحمل مسؤولية هذا التكريم بكل شجاعة وكبرياء.

هناك ملوك وأمراء وشيوخ في التكريم يرأسون جامعات أو مؤسسات تعليمية. نكرمهم لإنجازاتهم لا لمناصبهم أو نفوذهم أو مالهم. هذا تكريم العقول للعقول.

نؤكد أن هذه اللوحات ستصل 200 دولة وأنت دورك أن تفتخر وتعممها وتطبعها. فاقد التقدير لنفسه لا يقدر ولا يعرف قدر الآخرين.

هذا تكريم فك الحصار عن الإنسان العربي، تكريم المصالحة الثقافية? تكريم الفرح الشديد، تكريم الكبرياء الشديد الشديد

نعمل منذ شهرين ليل نهار على إنجاز هذا التكريم، تبقى شهر من العمل حتى الأول من يناير، تعرض الأستاذ عامر العظم لجلطة دماغية قبل شهر بسبب الضغط.

الإنسان العربي يعاني من ضعف وعزلة شديدتين، نفسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، العربي جائع، خائف، محاصر. نحاول في التكريم القادم أن نخفف الحصار عنه ولهذا عملنا وتعبنا تعبا شديدا. هذا تكريم فك الحصار.

1500 علم في 15 لوحات خالدة يتقدمون الصفوف

200 رئيس جامعة عربية يتقدمون الصفوف

100 رئيس مؤسسة عربية يتقدمون الصفوف

عشرات من رؤساء الاتحادات والنقابات والنوادي الأدبية يتقدمون الصفوف

رؤساء مجامع اللغة العربية يتقدمون الصفوف

1000 عملاق عربي يتقدمون الصفوف

50 علم أجنبي يتقدمون الصفوف

قرار ثقافي أخلاقي من جمعية المترجمين العرب

الكبرياء شديد شديد يوم التكريم والرؤوس مرفوعة إلى عنان السماء

التكريم الأضخم، الأفخم، الأعمق في التاريخ

نحن أناس متطوعون كادحون، لا نملك مالا بل نملك كرامة وعزة نفس وهي أغلى من كل المال، لا نكرم لأجل المال، لا نبيع كرامتنا بكل أموال الأرض. عشنا عزيزي نفس وسنظل كذلك. قد تجدون في التكريم أهل العلم والعمل وبعضهم يملك الملايين والمليارات، لا نكرمهم لأجل مالهم بل تقديرا لإنجازاتهم. هذا تكريم العقول للعقول.

نكرمكم بكرامتنا، بتاريخنا، بأخلاقنا، بمبادئنا، بضمائرنا

نسعى لإحداث نهضة ثقافية وعلمية وانسانية في البلاد العربية، لا أكثر.

استغرق انجاز هذا العمل ثلاثة شهور ليلا نهارا.

نحن بصدد انجاز تكريم تاريخي خالد عظيم، نكرم فيه 1500 علم من بينهم 350 رئيس جامعة وجمعية ونقابة واتحاد ومؤسسة عربية في لوحات تاريخية خالدة لن ينساها التاريخ لـ 1000 سنة، تكريم ستصل أخباره ولوحاته وآثاره 200 دولة وملايين العرب والأجانب.

هذا حدث كبير في التاريخ

التكريم هو فعل ثقافي، رد ثقافي، انجاز ثقافي، تحريك ثقافي، رد اعتبار

ولترقص الأقلام والريشات في عبق الزهور

أرجو اعتبار لوحات التكريم وثيقة تاريخية

هذا هو التكريم الثامن وكرمنا قبل شهور 900 شخصية في لوحات خالدة (التكريم السابع)

نحن أصحاب رسالة حضارية وأنتم كذلك

أنظروا للصورة الكبيرة من التكريم، أنظروا بعين النحلة لا بعين الذبابة

النحلة تبحث عن الأزهار والذبابة تبحث عن الفطايس

نحن نعتز بكم ونعتز بالعقل العربي

اللوحات هي لبث الفرح والأمل والقوة والوحدة والعزة والنهضة

نحن وضعنا 100 صورة في كل لوحة لبث القوة والوحدة والأمل والعزم والخيال

نحن لا نميز بين المكرمين

هذا تكريم الفرح الشديد والارتقاء الشديد

هذا تكريم المصالحة الثقافية

هذا تكريم النهضة

هذا تكريم الثورة الثقافية والعلمية

هذا التكريم لإحداث ثورة ثقافية وأكاديمية وترجمية وإنسانية في الوطن العربي

هذا التكريم سيحير البشرية وسيكون حديث العالم وجامعات العالم

ستحفظون هذه اللوحات وتتصفحونها طويلا طويلا وتنشروها في كل مكان وتعلقوها في بيوتكم ومكاتبكم وشوارعكم

لوحاتنا لوحات الكرامة وشهاداتنا شهادات البطولة فحافظوا عليها

اللوحات سترسل لكم رسائل كثيرة كل سيفهمها بطريقته وحسب ثقافته وذكائه ووعيه وأخلاقه

الرؤوس مرفوعة إلى عنان السماء يوم التكريم في يوم الفرح الشديد

نحن جمعية تطوعية ليس لها أهداف سياسية ولا يمولها أحد وتكريمنا حر نزيه شريف خال من المصلحة أو الشهوة

نحن جمعية مشهورة ومعروفة في 200 دولة يحمل شهاداتنا آلاف العرب والأجانب ولا نبحث عن مجد أو شهرة

كتب في هذه الجمعية ومؤسسها 50 قصيدة ونحن وصلنا المجد وتجاوزنا الشهرة نحن نجاهد منذ 20 عاما للارتقاء بتفكير وأداء الإنسان العربي وواقعه هذا التكريم يتطلب منكم جميعا مكرمين وغير مكرمين الارتقاء الحضاري الشديد في يوم الفرح الشديد.

– بغداد