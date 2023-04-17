خليجي العمارة الثقافي يستعد للإنطلاق

ميسان – علي قاسم الكعبي

أعلنت اللجنة التحضيرية لفعاليات ( خليج العمارة الثقافي) عن إنهاء استعدادتها لبدء الاحتفالية بداية الشهر المقبل وقال رئيس برنامج خليجي المحافظات الأديب محمد رشيد لـ(الزمان) امس ،(ان حفل الافتتاح سيكون يوم الأحد 7 ايار ويستمر 3 ايام ).

واضاف بان (الافتتاح سيكون بعنوان “خليجي العمــارة الثقافــــي” في محافظة ميسان وان الفعاليات سيحضرها شخصيات عربية وعراقية منها (الكابتن السعودي سعيد العويران و الكاتبة عالية آل فريد و الشاعرة العمانية سعيدة بنت خاطر والمدير التنفيذي لمبادرة ياسمين زهراء باقر من مملكة البحرين و المفكر العربي دكتور عبد الحسين شعبان و البروفيسور اياد البرغوثي رئيس الشبكة العربية التسامح من فلسطين و الفنان جواد الشكرجي و الدكتور شيرزاد النجار ونخبة من المثقفين والادباء) ولفت رشيد (بعد الافتتاح سينطلق قطار خليجي إلى افتتاح خليجي السليمانية الاستثماري و خليجي بابل الحضاري و خليجي الانبار للإعمار و خليجي بغداد الاقتصادي و خليجي كربلاء المقدسة للسياحة الدينية و خليجي ديالى الزراعي وغيرها حسب اتفاق المحافظين الذين ستوجه الدعوات لهم الحق باختيار عنوان محافظاتهم).