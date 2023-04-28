خليجي العمارة الثقافي يستعد للإنطلاق

ميسان – عزيز ال يحيى

بحضور عربي دولي لافت تستعد ميسان لاحتضان مؤتمر القمة الثقافي العربي الثالث، دورة الموسيقار العالمي نصير شمه تحت عنوان (خليجي العمــارة الثقافــــي) والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام عنده إفتتاحه في 7 آيار المقبل . وقال الاديب محمد رشيد مؤسس مؤتمر القمة الثقافي العربي ورئيس برنامج خليجي المحافظات (كانت فرصة “خليجي 25 البصرة” ثمينة جدا كونها فتحت آفاقًا واسعة لكل الدول والشعوب التي التقت بأحضان البصرة الفيحاء للمشاركة في هذا العرس الرياضي الذي ازال كل العوارض والعقد الاجتماعية التي فرضتها الحروب علينا لسنوات عجاف طويلة ومن هذا المنطلق أرى من الضرورة ان نحافظ على هذا العرس الاجتماعي) ، واشار رشيد ان (المؤتمر سيناقش 20 محورًا لمعالجة التحديات التي واجهت المثقف والثقافة العربية وإيجاد حلول لتنمية الانسان وبناء الأوطان )مؤكدًا ان (هذا المؤتمر الميساني سبق وأن استضاف شخصيات عربية وخليجية في جلساته منذ عام 2018، ومن المؤمل ان يشهد المؤتمر حضور شخصيات ثقافية واجتماعية بارزة على الصعيد المحلي والعربي وفقًا لما صرحت به اللجنة التحضيرية حيث، ومن الشخصيات العربية التي ستحضر (الكابتن السعودي سعيد العويران ، الشاعرة العمانية سعيدة بنت خاطر ،المدير التنفيذي لمبادة ياسمين زهراء باقر من مملكة البحرين ،المفكر العربي الكبير الدكتور عبد الحسين شعبان، البروفيسور اياد البرغوثي رئيس الشبكة العربية التسامح من فلسطين ،الفنان الرائد جواد الشكرجي ، الدكتور شيرزاد النجار).

وبين رشيد (بعد الافتتاح سينطلق قطار خليجي إلى افتتاح خليجي السليمانية الاستثماري و خليجي بابل الحضاري وخليجي الانبار للإعمار و خليجي بغداد الاقتصادي و خليجي كربلاء المقدسةللسياحة الدينية و خليجي ديالى الزراعي ) وغيرها حسب اتفاق السادة المحافظين الذين لهم الحق باختيار عنوان محافظاتهم.