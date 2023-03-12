خلف وخليل يفوزان بعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية

بغداد- الزمان

جرت الانتخابات التكميلية للمقعدين الشاغرين في عضوية المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بتصويت أعضاء الجمعية العمومية.

وبعد إجراء عملية التصويت فاز العضوين عبد السلام خلف رئيس اتحاد التجديف، وإبراهيم خليل رئيس اللجنة الاولمبية الفرعية في محافظة الانبار.

وكان عضوا المكتب التنفيذي السابقين جميل العبادي رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، وعادل عيدان رئيس اتحاد الكراتيه قدما استقالتهما في وقت سابق من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وسبقت الانتخابات التكميلية للعضوية، انتخابات النواب الثلاثة لرئيس اللجنة الأولمبية والتي أسفرت نتائج الانتخابات بعد تصويت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية عن فوز عقيل مفتن رئيس اتحاد الفروسية بمنصب النائب الاول، وسمير الموسوي رئيس اتحاد الجودو بمنصب النائب الثاني، وزياد حسن رئيس اتحاد المبارزة بمنصب النائب الثالث.

منافسات الجولة

وعلى صعيد اخر حققت فرق الشرقية وأمانة بغداد ومصافي الوسط ونفط الوسط والظفر الفوز ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز لكرة الصالات.

وفاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 6-5 كما فاز فريــــــق نادي امانة بغداد على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-0.واسفرت النتـــائج أيضا عن فوز فريق نادي مصــافي الوسط على منافسه الشرطة 5-4 وفوز فريق نادي نــــــــفط الوســـــــط على الجــــــــيش بنتيجة كبيرة قوامها 9-0 وفــــــــوز فريق نادي الظفر على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 6-2.