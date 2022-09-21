إلغاء طريقة صحة الصدور الأحد المقبل في التسجيل العقاري

خلاف بين صندوق الإسكان وبوابة العراق يحرم المواطنين من شراء الشقق

بغداد – قصي منذر

ناشد مواطنون ،رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،التدخل لانهاء تجميد صندوق الاسكان معاملات الحصول على قرض شراء شقق سكنية في مجمع بوابة العراق ،نتيجة خلاف بين ادارة المجمع وهيئة الاستثمار الوطنية. واكدوا في احاديث لـ (الزمان) امس انهم (قدموا معاملاتهم الى الصندوق فور توقيع عقد الشراء ،وسددوا الاقساط اللازمة ،لكنهم فوجئوا بعدم قبول الصندوق ترويج معاملات القرض لتسديد الدفعة الاخيرة الى ادارة المجمع لاسباب وخلافات مع هيئة الاستثمار). وكان مدير عام الصندوق قد وعد بتسوية هذا الخلاف الذي تسبب بحرمان المواطنين من حقوقهم،لكن الحال ظل على ما هو عليه منذ عامين. فيما ، قررالصندوق ،التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ، إلغاء صحة الصدور المعاملة. وذكر بيان تابعته (الزمان) امس أنه (بالنظر لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعتماد النظام الإلكتروني لحفظ المستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية ،المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور المعاملة، تقرر بدء العمل بإلغاء صحة الصدور من المعاملات الإقراضية مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري)، وتابع ان (العمل بهذا النظام سيكون ابتداء من يوم الأحد االمقبل)، مؤكدا ان (هذه الخطوة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن).

الى ذلك،اطلق مصرف الرافدين، دفعة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من خمسة ملايين وحتى 25 مليون دينار. وقال بيان للمصرف تلقته (الزمان) امس أنه (تم إطلاق دفعة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار بعد استكمال إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات)، واشار الى ان (التقديم الى السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات)، واوضح البيان ان (الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين). بدوره ، افصح البنك المركزي ، عن حجم مبادرته لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسكن.

وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المركزي يعمل على تنظيم العلاقة مع الدوائر المعنية باستلام الرسوم المالية من المراجعين عبر بطاقات الدفع الألكتروني وبواسطة نقاط البيعبي او اس)في الأسواق والمولات ومراكز البيع في القطاع الخاص)، مؤكدا (رغبة صاحب المشروع بالتعاقد مع مصرف معين والعمل بأجهزة نقاط البيع بدلاً من الكاش)، لافتا الى انه (رفع حجم مبادراته في القطاعات كافة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة والسكن من 6 ترليونات دينار في العام 2015 إلى 18 ترليون دينار في العام 2021). كما قرر البنك في وقت سابق ، تحديد سقف الصكوك بمبلغ مئة الف دولار للعملة الاجنبية و250 مليون دينار للعملة المحلية. وجاء في وثيقة صادرة عن قسم الاشراف والامتثال في دائرة المدفوعات بالبنك ،اطلعت عليها (الزمان) امس انه (من اجل احكام عملية الاشراف والرقابة على التحويلات المالية عن طريق نظام المدفوعات المحلي ،وفي ضوء ستراتيجية البنك بالتحول نحو الدفع الالكتروني ، تقرر زيادة سقف مبالغ التحويلات باستخدام اوامر الدفع الالكترونية من مليار الى خمسة مليارات دينار للتحويل الواحد ،ورفع سقف التحويل بالدولار من مئة الف دولار الى 500 الف دولار ،وكذلك تحديد سقف لمبالغ الصكوك الالكترونية من النوع الشخصي والتجاري للزبائن من القطاع الخاص بمبلغ 250 مليون دينار، ومئة الف دولار للصك الواحد وما زاد عن ذلك يدفع باستخدام اوامر الدفع الالكترونيــة).