خلافات‭ ‬حول‭ ‬تخصيص‭ ‬25‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬للمرأة‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
آثار مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد فؤاد فى اطار قانون لاعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها بتخصيص 25 % من هيئه كبار العلماء بالازهر للمرأة جدلا واسعا وفى هذا الاطار رحب عدد من عضوات هيئة التدريس بجامعة الازهر بهذا المقترح وقالت د / عزيزه الصيفى عضو هيئة التدريس بالازهر ان هذا الاقتراح يكرس المكتبات التى حققتها المرأة فى جامعة الازهر وان عضوية هيئة كبار العلماء تعد اهم المكاسب التى تتطلع اليها وهذا الاقتراح لا يتنافى مع السنه النبويه الشريفه او مع النص القرآنى ووصفت د / فتحيه الحنفى استاذه الفقه بكليه الدراسات الاسلامية هذا الاقتراح بالخطوه الجيده والاولى من نوعها لان المجتمع لايمكن ان ينهض الا بمشاركة الرجل والمراه.
وكشفت د/ سعاد صالح استاذة الفقه المقارن انها سبق ان تقدمت بطلب عضويه لجنه كبار العلماء الا ان مقترحها قوبل بالرفض وبالتالى فانها لن تتقدم مره اخرى منعا للاحراج فيما وصفت د / آمنه نصير عضو مجلس النواب واستاذه العقيده بجامعه الازهر هذا الاقتراح بانه جيد واضافت ان هناك حاله من التعنت ضد المرأه من هيئه كبار العلماء .
فى المقابل اكد مصدر بمشيخة الازهر فى تصريحات خاصة للزمان ان الازهر يتحفظ على تخصيص نسبه 25 % من مقاعد الهيئة للمرأه وهذا لايعد تعنتاً او الوقوف امام حق المرأة فى عضوية هيئة كبار العلماء لان العضوية مقترنة بالكفاءة وليس النوع .
فيما اعرب اللواء شكرى الجندى عضو لجنه الشئون الدينيه والاوقاف بمجلس النواب عن رفضه لهذا الاقتراح لان هيئه كبار العلماء ليست تكيه يطبق عليها وطالبت الجندى بعدم التدخل فى شئون الازهر او توجيه الانتقادات اليه فى الوقت الذى ينظر اليه الخارج بعين الاحترام من ناحيه اخرى تجدد الخلاف بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف بعد قرار شيخ الازهر استبعاد محمد مختار جمعة وزير الاوقاف من التشكيل الجديد لمجلس امناء بيت الزكاة
والصدقات واكد مصدر بمشيخة الازهر ان وزير الاوقاف خرج من عباءه الازهر بعد ان ارتكب عده اخطاء منها الاصرار على تطبيق الخطه المكتوبة رغم اعتراض الازهر ورفضه التعاون مع شيخ الازهر للعمل سويا تحت مظله اكاديمية واحدة لتدريب الائمه ووعاظ الازهر فضلا عن قيامه فى الفترة الاخيرة بعرقله مهام شيخ الازهر وتقليده فيما يقوم به من اعمال وكان اخرها انشاء اكاديميه موازيه لتدريب الدعاة خوفا من هيمنة الازهر على الائمة التابعين لوزاره الاوقاف .