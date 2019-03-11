خلافات‭ ‬حول‭ ‬تخصيص‭ ‬25‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬للمرأة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

آثار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذى‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬فؤاد‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬قانون‭ ‬لاعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الازهر‭ ‬والهيئات‭ ‬التى‭ ‬يشملها‭ ‬بتخصيص‭ ‬25‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬هيئه‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بالازهر‭ ‬للمرأة‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬رحب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عضوات‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬بهذا‭ ‬المقترح‭ ‬وقالت‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عزيزه‭ ‬الصيفى‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بالازهر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬يكرس‭ ‬المكتبات‭ ‬التى‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة‭ ‬فى‭ ‬جامعة‭ ‬الازهر‭ ‬وان‭ ‬عضوية‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬تعد‭ ‬اهم‭ ‬المكاسب‭ ‬التى‭ ‬تتطلع‭ ‬اليها‭ ‬وهذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لا‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬السنه‭ ‬النبويه‭ ‬الشريفه‭ ‬او‭ ‬مع‭ ‬النص‭ ‬القرآنى‭ ‬ووصفت‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬فتحيه‭ ‬الحنفى‭ ‬استاذه‭ ‬الفقه‭ ‬بكليه‭ ‬الدراسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بالخطوه‭ ‬الجيده‭ ‬والاولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لان‭ ‬المجتمع‭ ‬لايمكن‭ ‬ان‭ ‬ينهض‭ ‬الا‭ ‬بمشاركة‭ ‬الرجل‭ ‬والمراه‭.‬

وكشفت‭ ‬د/‭ ‬سعاد‭ ‬صالح‭ ‬استاذة‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬انها‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬عضويه‭ ‬لجنه‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مقترحها‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭ ‬وبالتالى‭ ‬فانها‭ ‬لن‭ ‬تتقدم‭ ‬مره‭ ‬اخرى‭ ‬منعا‭ ‬للاحراج‭ ‬فيما‭ ‬وصفت‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬آمنه‭ ‬نصير‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬واستاذه‭ ‬العقيده‭ ‬بجامعه‭ ‬الازهر‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بانه‭ ‬جيد‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حاله‭ ‬من‭ ‬التعنت‭ ‬ضد‭ ‬المرأه‭ ‬من‭ ‬هيئه‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬يتحفظ‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬نسبه‭ ‬25‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬الهيئة‭ ‬للمرأه‭ ‬وهذا‭ ‬لايعد‭ ‬تعنتاً‭ ‬او‭ ‬الوقوف‭ ‬امام‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬فى‭ ‬عضوية‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬لان‭ ‬العضوية‭ ‬مقترنة‭ ‬بالكفاءة‭ ‬وليس‭ ‬النوع‭ .‬

فيما‭ ‬اعرب‭ ‬اللواء‭ ‬شكرى‭ ‬الجندى‭ ‬عضو‭ ‬لجنه‭ ‬الشئون‭ ‬الدينيه‭ ‬والاوقاف‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬لهذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لان‭ ‬هيئه‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬ليست‭ ‬تكيه‭ ‬يطبق‭ ‬عليها‭ ‬وطالبت‭ ‬الجندى‭ ‬بعدم‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الازهر‭ ‬او‭ ‬توجيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬اليه‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬ينظر‭ ‬اليه‭ ‬الخارج‭ ‬بعين‭ ‬الاحترام‭ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬تجدد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ووزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬استبعاد‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬من‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬لمجلس‭ ‬امناء‭ ‬بيت‭ ‬الزكاة

والصدقات‭ ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬عباءه‭ ‬الازهر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ارتكب‭ ‬عده‭ ‬اخطاء‭ ‬منها‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطه‭ ‬المكتوبة‭ ‬رغم‭ ‬اعتراض‭ ‬الازهر‭ ‬ورفضه‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬للعمل‭ ‬سويا‭ ‬تحت‭ ‬مظله‭ ‬اكاديمية‭ ‬واحدة‭ ‬لتدريب‭ ‬الائمه‭ ‬ووعاظ‭ ‬الازهر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قيامه‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعرقله‭ ‬مهام‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وتقليده‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اعمال‭ ‬وكان‭ ‬اخرها‭ ‬انشاء‭ ‬اكاديميه‭ ‬موازيه‭ ‬لتدريب‭ ‬الدعاة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬الائمة‭ ‬التابعين‭ ‬لوزاره‭ ‬الاوقاف‭ .‬