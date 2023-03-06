بغداد وعمّان تتطلّعان إلى تطوير التعاون في قطاع الإستثمار

خط جديد للربط مع الأردن يتيح وصول الكهرباء من مصر للعراق

بغداد – قصي منذر

القاهرة – مصطفى عمارة

عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى بغداد ،محملا بوعود مصرية بربط كهربائي جديد مع العراق بعد انهاء جولة مباحثات في القاهرة ،التقى خلالها رئيسي الجمهورية عبد الفتاح السيسي والوزراء مصطفى مدبولي. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (مدبولي تعهد للسوداني على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن لاستيعاب قدرة تصل إلى ثلاثة ميكا واط، مع خطط لتوسيع أطر التعاون المشترك مع العراق)، واضاف (لدينا ربط كهربائي مع الأردن بطاقة 550 ميكاواطا، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق). بدوره اكد السوداني إن (خطا ثانيا للربط بين الأردن والعراق سيتيح وصول بعض الكهرباء المصرية إلى العراق، توقع أن تكتمل المرحلة الأولى من خط الربط الثاني في حزيران المقبل). وعاد السوداني، إلى بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى مصر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني عاد اول امس إلى بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى مصر،اكد خلالها رغبة العراق بتفعيل اللجان المشتركة مع مصر، وتأكيد العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات)، معربا عن (سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري)، وشدد على (رغبة العراق رفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ). كما بحث السوداني، مع المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار)، ودعا الجانبان الى (التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي)، وتابع البيان ان (اللقاء تطرق الى فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، وكذلك مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه). من جهة اخرى،ناقش رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية ،مع السفير الاردني لدى بغداد منتصر عقلة الزعبي ،آليات الشراكة الإستثمارية بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مكية اكد خلال لقائه الزعبي ،ان الحكومة حريصة على تشجيع الإستثمار وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص الأجنبي وفق إحتياجات السوق وتنمية المجتمع)، واشار الى ان (الهيئة الوطنية للإستثمار تتطلع الى آفاق تعاون مشترك مع الشركات الإردنية الإستثمارية وتقديمها نماذج مشاريع متميزة)، ولفت الى ان (الخطط ماضية نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الإجازات الإستثمارية الخاصة بالمستثمر الأجنبي بما لا يتعارض والمواد القانونية الحاكمة). بدوره ، أعرب الزعبي عن (شكره لرئيس الهيئة،واكد حرص المملكة على تطوير مستويات التعاون الثنائي في القطاع الإستثماري داخل العراق).