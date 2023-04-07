خطيب المسجد الأقصى لـ (الزمان):المستوطنون يستغلون عيد الفصح لمهاجمة المعتكفين

‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬دعا‭ ‬عكرمة‭ ‬صبري‭ ‬خطيب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ -‬الزمان‭- ‬المرابطين‭ ‬حول‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬إلى‭ ‬النفير‭ ‬لمنع‭ ‬استيلاء‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مخططاتهم‭ ‬بهدمه‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستوطنين‭ ‬يستغلون‭ ‬اعيادهم‭ ‬لمهاجمة‭ ‬المرابطين‭ ‬والمعتكفين‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تزامن‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬اليهودي‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬ويحاولون‭ ‬إدخال‭ ‬القرابين‭ ‬إلى‭ ‬المسجد،‭ ‬لكنهم‭ ‬سيفشلون‭ ‬رغم‭ ‬اعتداءاتهم‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حرية‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرية‭ ‬العبادة‭. ‬

وأضاف‭ ‬عكرمة‭ ‬صبري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأساليب‭ ‬لن‭ ‬تكسب‭ ‬الاحتلال‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬الأقصى‭ ‬فهو‭ ‬وقف‭ ‬خالص‭ ‬للمسلمين،‭ ‬وأكد‭ ‬صبري‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الأقصى‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الإعتداء‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬المرابطين‭ ‬حيث‭ ‬علم‭ ‬أن‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬كسروا‭ ‬أبواب‭ ‬المسجد‭ ‬وكذلك‭ ‬العيادة‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬واعتقلوا‭ ‬50‭ ‬شابا‭ ‬مقدسيا،‭ ‬وأردف‭ ‬أنّ‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬أقيمت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬أعداد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قليلة‭ ‬للغاية،‭ ‬و‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬مصرون‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬وإقامة‭ ‬كل‭ ‬الصلوات‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بتيار‭ ‬الإصلاح‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الاعتداءات‭ ‬هي‭ ‬انقلاب‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬قمتي‭ ‬العقبة‭ ‬وشرم‭ ‬الشيخ‭ .‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬خضوع‭ ‬نتنياهو‭ ‬لليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬سيحول‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬ديني‭ ‬لن‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬فلسطين‭ ‬وسيتجاوز‭ ‬الجغرافيا‭ ‬لأبعد‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬اكد‭ ‬حسن‭ ‬عصفور‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل‭ ‬هو‭ ‬إعلان‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬تحت‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتفعيل‭ ‬طلب‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬البند‭ ‬السابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تضع‭ ‬الفصائل‭ ‬كافة‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬وطني‭ ‬لإعادة‭ ‬تصويب‭ ‬المسار‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إتجاه‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭ .‬

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