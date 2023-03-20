خطى تواصل تكريم رواد الصحافة والفن

بغداد-ناهد الساعدي

في اصبوحة جميلة من صباحات بغداد سعت مؤسسة خطى لرعاية رواد الصحافة والفن لتكريم مجموعة من الفنانين والادباء تقديرا لدورهم الكبير والمتمييز لخدمة الثقافة ، في دورة حملت اسم الفنانة الراحلة ازادوهي صاموئيل.. وفي كلمة لرئيس المؤسسة حسن الكناني قال ( تقيم المؤسسة دورتها هذه في بغداد بعد ان اكملنا دورتين في محافظتي نينوى وكركوك لتكريم قامات في الفن والادب والصحافة ولنا الشرف الكبير في تكريمهم حقيقةًلانهم قدموا للعراق وكذلك عرف العالم اسم العراق ووجه العراق من خلال هذه القامات الكبيرة وان شالله نجدد العهد في السنوات القادمة لتكريم وجوه وقامات اخرى من وطننا ). وقال نقيب الفنانين جبار جودي( هي بادرة فرح وبادرة امل ونحن نؤازر المؤسسة دائما لاننا نحتاج لهكذا فعاليات يتم فيها تقييم جهود الشخصيات الفاعلة في مجال عمل كل منهم). وكان صوت الارض المطرب الكبير ياس خضر في مقدمة من تم تكريمه كما وتم تكريم الناقد والمترجم فاضل ثامر والكاتب الكبير احمد خلف والاعلامية الرائدة امل المدرس والكاتب الروائي امجد توفيق والفنانه القديرة عواطف السلمان والصحفي الاكاديمي طه جزاع والكاتب الصحفي حسن العلوي وختامها مسك الفنانة الجميلة فوزية حسن.