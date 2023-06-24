خطوة نحو بيت للدراما في الناصرية

الناصرية – الزمان

ناقش محافظ ذي قار محمد هادي الغزي مع نخبة من الفنانين وابطال الدراما العراقية خلال استقبالهم لهم مقترحا تقدموا به لتأسيس مركز فني باسم ( بيت الدراما ) في الناصرية. وحث المحافظ الفنانين على ان (يكون هذا البيت النواة لانتاج دراما عراقية جديدة تنقل الصورة الحقيقية المشرقة للمجتمع العراقي ومحو الصورة السلبية الخاطئة المتداولة في عدد من الاعمال الدرامية عن ابناء الجنوب والتي تركز على الجوانب السلبية لدى المجتمع ولا سيما الشباب والجيل الجديد).واعرب عن امله في ان يكون مركز ( بيت الدراما ) نواة لخلق دراما عراقية جديدة تبدأ من ذي قار بما تمتلكه من طاقات واعدة في مجالات الفن والابداع. واشار الى ان (بيت الدراما سينطلق من ذي قار باعمال فنية لنقل الصورة المشرقة لمحافظة ذي قار باعراف مجتمعها وتقاليدها الاصيلة) . ورافق المحافظ ، الفنانين الضيوف بجولة لعدد من الاماكن الثقافية شملت قصر الثقافة والمركز الثقافي في الناصرية لتكون منطلقاً لهذا البيت الثقافي الجديد الذي سيضيف للمحافظة الكثير .