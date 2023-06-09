خطوة‭ ‬سويدية‭ ‬لإقناع‭ ‬تركيا‭ ‬بقبول‭ ‬انضمامها‭ ‬للناتو‭ ‬

ستوكهولم‭ -‬الزمان‭ ‬

وُجهت‭ ‬إلى‭ ‬مواطن‭ ‬تركي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬تهمة‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬تمويل‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محاكمة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحاول‭ ‬الدولة‭ ‬الاسكندينافية‭ ‬إقناع‭ ‬تركيا‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمامها‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭).‬

وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المتهم‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استخدم‭ ‬التهديد‭ ‬وأطلق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬مسدس‭ ‬أمام‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭. ‬ووجهت‭ ‬إليه‭ ‬التهمة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭.‬‮ ‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬المحكمة‭ ‬السويدية‭ ‬العليا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لتسليم‭ ‬تركيا‭ ‬أحد‭ ‬المتعاطفين‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ (‬المحظور‭ ‬في‭ ‬تركيا‭). ‬وهو‭ ‬كذلك‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يتطلب‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭.‬

ذكر‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السويدي‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬البالغ‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬كان‭ ‬هدفه‭ ‬الابتزاز‭ ‬واستخدام‭ ‬الأموال‭ ‬لتمويل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬السويد‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭.‬‮ ‬

وفقًا‭ ‬للائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬وفرتها‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الفرنسية‭ (‬DGSI‭) ‬والألمانية‭ (‬BKA‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتركي‭ ‬تم‭ ‬تجميد‭ ‬حساباته‭ ‬بسبب‭ ‬تمويله‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وبآخر‭ ‬دين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬‮ ‬

وتأتي‭ ‬محاكمته‭ ‬إثر‭ ‬تشديد‭ ‬التشريعات‭ ‬السويدية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬لتيسير‭ ‬الملاحقات‭ ‬القضائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬‮ ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لمحاكمة‭ ‬أحد‭ ‬المتعاطفين‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬استُخدم‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

تبنت‭ ‬السويد‭ ‬تعديلات‭ ‬أخرى‭ ‬سرت‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تأخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬مطالب‭ ‬تركيا‭ ‬بالتشدد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬‮ ‬

ولكن‭ ‬أنقرة‭ ‬تطالب‭ ‬بتسليمها‭ ‬عشرات‭ ‬النشطاء‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السويدية‭ ‬والذين‭ ‬تصفهم‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬إرهابيون‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬السويدية‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬منوط‭ ‬بالقضاء‭.‬