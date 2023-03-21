خطوبة قطب الإعلام مردوخ البالغ 92 عاماً للمرة الخامسة

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬بوست‭” ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬خطوبة‭ ‬الملياردير‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ‭ (‬92‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬مالك‭ ‬مجموعة‭ “‬نيوزكورب‭” ‬الإعلامية،‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭.‬

وسيعقد‭ ‬قطب‭ ‬الإعلام‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أسترالي‭ ‬والذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬قرانه‭ ‬على‭ ‬آن‭ ‬ليسلي‭ ‬سميث‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬66‭ ‬سنة‭ ‬وكانت‭ ‬تعمل‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭. ‬وذكرت‭ “‬نيويورك‭ ‬بوست‭” ‬أنّ‭ ‬مردوخ‭ ‬وسميث‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬كروم‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬طلاقه‭ ‬رسمياً‭.‬

وبعدما‭ ‬عاشا‭ ‬معاً‭ ‬لبضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬تقدم‭ ‬مردوخ‭ ‬للزواج‭ ‬من‭ ‬سميث‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬صادف‭ ‬فيه‭ ‬عيد‭ ‬القديس‭ ‬باتريك‭.‬

وقال‭ ‬مردوخ‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ “‬نيويورك‭ ‬بوست‭” “‬كنت‭ ‬متوتراً‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬كنت‭ ‬أخشى‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الحب،‭ ‬لكنني‭ ‬أدركت‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭”‬‭. ‬أما‭ ‬آن‭ ‬ليسلي‭ ‬سميث‭ ‬التي‭ ‬توفي‭ ‬زوجها‭ ‬قبل‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬فأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬السبعينات‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المرء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭” ‬من‭ ‬حياته‭. ‬وقالت‭ ‬لصحيفة‭ “‬ذي‭ ‬بوست‭” “‬انتظرت‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‭”‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنّ‭ ‬أصدقاءها‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬لقرارها‭. ‬وأوضحت‭ “‬نيويورك‭ ‬بوست‭” ‬أن‭ ‬الزفاف‭ ‬سيُقام‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الصيف‭. ‬وفي‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أصبح‭ ‬الطلاق‭ ‬رسمياً‭ ‬بين‭ ‬مردوخ‭ ‬وزوجته‭ ‬الرابعة‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬الأميركية‭ ‬جيري‭ ‬هول‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬أمضياها‭ ‬معاً‭.‬

ويملك‭ ‬مردوخ‭ ‬الذي‭ ‬تقدر‭ ‬مجلة‭ “‬فوربس‭” ‬ثروته‭ ‬بـ17‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعته‭ “‬نيوزكورب‭” ‬مئات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬تسيطر‭ ‬شركاته‭ ‬على‭ ‬محطة‭ “‬فوكس‭ ‬نيوز‭” ‬المحافظة وصحيفة‭ “‬ذي‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭” ‬الاقتصادية‭ ‬وصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬بوست‭” ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬اليمين‭ ‬الأميركي‭. ‬وهو‭ ‬أيضًا‭ ‬صاحب‭ ‬صحيفتي‭ “‬ذي‭ ‬صن‭” ‬و‭”‬ذي‭ ‬تايمز‭” ‬اللندنيتين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭. ‬واستمر‭ ‬الزواج‭ ‬الأول‭ ‬لكيث‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ‭ ‬من‭ ‬المضيفة‭ ‬الجوية‭ ‬الأسترالية‭ ‬باتريشيا‭ ‬بوكر‭ ‬من‭ ‬1956‭ ‬إلى‭ ‬1967،‭ ‬ثم‭ ‬بقي‭ ‬متزوجاً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ (‬حتى‭ ‬1999‭) ‬بالصحافية‭ ‬البريطانية‭ ‬آنا‭ ‬مان‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الصحافة‭ ‬آنذاك،‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬طلاقهما‭.‬

ثم‭ ‬تزوج‭ ‬الملياردير‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬صيني‭ ‬وندي‭ ‬دنغ‭ ‬المتخرجة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ييل‭ ‬وبقي‭ ‬معها‭ ‬حتى‭ ‬طلاقهما‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

ولمردوخ‭ ‬من‭ ‬زيجاته‭ ‬ستة‭ ‬أبناء‭.‬