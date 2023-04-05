خطوبة‭ ‬موردوك لم‭ ‬تدم‭ ‬شهراً

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فسخ‭ ‬الملياردير‭ ‬روبيرت‭ ‬موردوك،‭ ‬صاحب‭ ‬مجموعة‭ “‬نيوز‭ ‬كورب‭” ‬الإعلامية‭ ‬العملاقة،‭ ‬خطوبته‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬إعلانه‭ ‬عبر‭ ‬الصحافة‭ ‬عقدها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ “‬فانيتي‭ ‬فير‭” ‬الأميركية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬قطب‭ ‬الإعلام‭ ‬البالغ‭ ‬92‭ ‬عاما،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬والحائز‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬ليزلي‭ ‬سميث،‭ ‬وهي‭ ‬مرشدة‭ ‬دينية‭ ‬سابقة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬تبلغ‭ ‬66‭ ‬عاما‭. ‬وقد‭ ‬روى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬لصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬بوست‭”‬،‭ ‬إحدى‭ ‬المطبوعات‭ ‬التي‭ ‬يملكها،‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬يدها‭ ‬للزواج‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬القديس‭ ‬باتريك‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

لكنّ‭ ‬مجلة‭ “‬فانيتي‭ ‬فير‭” ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬موردوك‭ ‬أن‭ ‬الخطوبة‭ ‬فُسخت‭ ‬فجأة‭ ‬بسبب‭ ‬انزعاج‭ ‬الملياردير‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬الديني‭ ‬الإنجيلي‭ ‬لخطيبته‭.‬

وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الصيف‭.‬

وقد‭ ‬تطلّق‭ ‬روبيرت‭ ‬موردوك‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الرابعة،‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬الأميركية‭ ‬جيري‭ ‬هال،‭ ‬بعد‭ ‬حياة‭ ‬مشتركة‭ ‬استمرت‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭. ‬ويملك‭ ‬موردوك،‭ ‬الذي‭ ‬تقدّر‭ “‬فوربس‭” ‬ثروته‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مئات‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬له‭ ‬شركات‭ ‬تدير‭ ‬قناة‭ “‬فوكس‭ ‬نيوز‭” ‬الإخبارية‭ ‬النافذة‭ ‬وصحيفتي‭ “‬ذي‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭” ‬الاقتصادية‭ ‬و‭”‬نيويورك‭ ‬بوست‭” ‬اليمينية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬ويملك‭ ‬موردوك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬صحيفتي‭ “‬ذي‭ ‬صن‭” ‬و‭”‬تايمز‭”‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صحف‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

وكان‭ ‬الملياردير‭ ‬متزوجاً‭ ‬بين‭ ‬1956‭ ‬و1967‭ ‬من‭ ‬باتريشا‭ ‬بوكر،‭ ‬وهي‭ ‬مضيفة‭ ‬جوية‭ ‬أسترالية،‭ ‬ثم‭ ‬ارتبط‭ ‬بزواج‭ ‬ثان‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬حتى‭ ‬سنة‭ ‬1999‭ ‬من‭ ‬الصحافية‭ ‬البريطانية‭ ‬أنّا‭ ‬مان‭ ‬التي‭ ‬تقاضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إثر‭ ‬انفصالها‭ ‬عنه،‭ ‬بحسب‭ ‬معلومات‭ ‬صحافية‭ ‬نُشرت‭ ‬حينها‭.‬

وبعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬طلاقه‭ ‬الثاني،‭ ‬تزوج‭ ‬موردوك‭ ‬من‭ ‬ويندي‭ ‬دينغ،‭ ‬وهي‭ ‬سيدة‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬صينية‭ ‬متخرجة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬يال،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬طلاقهما‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬سنة‭ ‬2013‭.‬

ولروبيرت‭ ‬موردوك‭ ‬ستة‭ ‬أبناء‭ ‬من‭ ‬زيجاته‭ ‬المختلفة‭.‬