خطوبة‭ ‬موردوك لم‭ ‬تدم‭ ‬شهراً

نيويورك (أ ف ب) – فسخ الملياردير روبيرت موردوك، صاحب مجموعة “نيوز كورب” الإعلامية العملاقة، خطوبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة عقدها، وفق ما ذكرت مجلة “فانيتي فير” الأميركية الثلاثاء.
وكان مقرراً أن يتزوج قطب الإعلام البالغ 92 عاما، المولود في أستراليا والحائز الجنسية الأميركية منذ عام 1985، من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجليس تبلغ 66 عاما. وقد روى في تصريحات أدلى بها الشهر الفائت لصحيفة “نيويورك بوست”، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه طلب يدها للزواج في يوم عيد القديس باتريك في 17 آذار/مارس.
لكنّ مجلة “فانيتي فير” نقلت عن مقربين من موردوك أن الخطوبة فُسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته.
وكان مقرراً أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف.
وقد تطلّق روبيرت موردوك في آب/أغسطس 2022 من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء الأميركية جيري هال، بعد حياة مشتركة استمرت ست سنوات. ويملك موردوك، الذي تقدّر “فوربس” ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث له شركات تدير قناة “فوكس نيوز” الإخبارية النافذة وصحيفتي “ذي وول ستريت جورنال” الاقتصادية و”نيويورك بوست” اليمينية في نيويورك. ويملك موردوك أيضا في بريطانيا صحيفتي “ذي صن” و”تايمز”، فضلا عن صحف في أستراليا.
وكان الملياردير متزوجاً بين 1956 و1967 من باتريشا بوكر، وهي مضيفة جوية أسترالية، ثم ارتبط بزواج ثان لأكثر من ثلاثين عاماً حتى سنة 1999 من الصحافية البريطانية أنّا مان التي تقاضت أكثر من مليار دولار إثر انفصالها عنه، بحسب معلومات صحافية نُشرت حينها.
وبعد بضعة أيام على طلاقه الثاني، تزوج موردوك من ويندي دينغ، وهي سيدة أعمال من أصول صينية متخرجة من جامعة يال، إلى حين طلاقهما في نيويورك سنة 2013.
ولروبيرت موردوك ستة أبناء من زيجاته المختلفة.