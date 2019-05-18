خطوات لإطلاق مهرجان العراق للمسرح

بغداد – الزمان

عقدت في نقابة الفنانين العراقيين الجلسة التشاورية النهائية لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين بدعم من وزارة الثقافة العراقية. واشارت النقابة في صفحتها في (فيسبوك) (ان الجلسة حضرها كل من : حسين علي هارف و رياض شهيد و جواد الأسدي وجبار خماط ومناضل داود ومحمود ابو العباس وشذى سالم والدكتورة سافرة ناجي وغانم حميد وصميم حسب الله يحيى و حاتم عودة وزياد الهلالي وتم الاتفاق على اطلاق المهرجان خلال هذا الشهر واطلاق استمارة المشاركة فيه من زاخو الى الفاو).