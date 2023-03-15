خطر اصطدام كويكب بالأرض عام 2046 يتضاءل تدريجاً

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬فلك‭ ‬أخيراً‭ ‬كويكباً‭ ‬بحجم‭ ‬مسبح‭ ‬أولمبي‭ ‬قد‭ ‬يصطدم‭ ‬بالأرض‭ ‬العام‭ ‬2046‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الحب،‭ ‬لكنّ‭ ‬احتمالات‭ ‬الاصطدام‭ ‬الضعيفة‭ ‬للغاية،‭ ‬تضاءلت‭ ‬أكثر‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقد‭ ‬رُصد‭ ‬هذا‭ ‬الجرم‭ ‬السماوي،‭ ‬الذي‭ ‬أُطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ “‬2023‭ ‬دي‭ ‬دبليو‭”‬،‭ ‬بقطر‭ ‬50‭ ‬متراً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بواسطة‭ ‬مرصد‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬صنفته‭ ‬وكالتا‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬والأوروبية‭ (‬إيسا‭) ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطرة،‭ ‬إذ‭ ‬يمر‭ ‬مساره‭ ‬النظري‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتشكيل‭ ‬خطر‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الحسابات‭ ‬تتوقع‭ ‬موعد‭ ‬الاصطدام‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2046،‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭. ‬وقد‭ ‬احتل‭ ‬هذا‭ ‬النبأ‭ ‬صدارة‭ ‬عناوين‭ ‬بعض‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬نصحت‭ ‬العشاق‭ ‬بإلغاء‭ ‬خططهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬بلغ‭ ‬احتمال‭ ‬اصطدام‭ ‬الكويكب‭ ‬بالأرض،‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬847‭… ‬لكنّ‭ ‬الاحتمال‭ ‬ازداد‭ ‬الأحد‭ ‬ليصبح‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬432،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقائمة‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭. ‬كذلك‭ ‬صبّت‭ ‬تقديرات‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬نفسه‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الدفاع‭ ‬الكوكبي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬ريتشارد‭ ‬مويسل‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬الاحتمال‭ ‬انخفض‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ ‬لتصبح‭ ‬نسبته‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬1584‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الاحتمال‭ ‬سينخفض‭ “‬مع‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬مراقبة‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬تقدير‭”. ‬وأيّد‭ ‬نظيره‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬ليندلي‭ ‬جونسون‭ ‬هذا‭ ‬الكلام،‭ ‬قائلاً‭ “‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يقلق‭”. ‬ووفقا‭ ‬له،‭ ‬من‭ ‬الشائع‭ ‬أن‭ ‬تزداد‭ ‬توقعات‭ ‬الاصطدام‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬اكتشاف‭ ‬كويكب‭ ‬جديد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتدنى‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭. ‬وتقع‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ “‬منطقة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭” ‬بشأن‭ ‬مسار‭ ‬الكويكب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرر‭ ‬الزيادة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬المخاطر،‭ ‬قبل‭ ‬تسجيل‭ ‬ملاحظات‭ ‬جديدة‭ ‬تدفع‭ ‬إلى‭ ‬استبعاد‭ ‬وجود‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬المرتقب‭.‬

ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬اصطدم‭ ‬بنا‭ ‬كويكب‭ “‬دي‭ ‬دبليو‭ ‬2023‭” ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء؟‭ ‬يشير‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدى‭ ‬الضرر‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬هذا‭ ‬الجرم‭ ‬السماوي‭.‬

فإذا‭ ‬كان‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬الحطام،‭ ‬فإن‭ ‬السيناريو‭ ‬قد‭ ‬يشبه‭ “‬حدث‭ ‬تونغوسكا‭” ‬في‭ ‬سيبيريا‭ ‬عام‭ ‬1908،‭ ‬وهو‭ ‬انفجار‭ ‬كبير‭ ‬يُعزى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬كويكب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬ديفيد‭ ‬فارنوكيا،‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬الدفع‭ ‬النفاث‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬ناسا‭.‬

الجسم‭ ‬السماوي،‭ ‬الشبيه‭ ‬بـ‭”‬دي‭ ‬دبليو‭ ‬2023‭”‬،‭ ‬انفجر‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬قليلة‭ ‬السكان،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تسطيح‭ ‬الأشجار‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الكويكب‭ ‬أيضاً‭ “‬قطعة‭ ‬صلبة‭ ‬من‭ ‬الحديد‭”‬،‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬أوجدت‭ ‬حفرة‭ ‬بارينغر‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬الأميركية‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬عام،‭ ‬بحسب‭ ‬ريتشارد‭ ‬مويسل‭.‬

في‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين،‭ ‬نظراً‭ ‬لحجمه،‭ ‬فإن‭ ‬الكويكب‭ “‬2023‭ ‬دي‭ ‬دبليو‭” ‬لن‭ ‬يتسبب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ “‬ضرر‭ ‬موضعي‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬الكوكب،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬الخبير‭.‬

وقد‭ ‬مر‭ ‬الجسم‭ ‬الذي‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬الشمس،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬رصده‭. ‬وكان‭ ‬عندها‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬كيلومتر‭.‬

إذا‭ ‬ما‭ ‬اصطدم‭ ‬بكوكبنا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2046،‭ ‬فستكون‭ ‬سرعته‭ ‬15‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬أو‭ ‬54‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقديرات‭. ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭ ‬‭%‬‭ ‬تقريباً‭ ‬بأن‭ ‬يهبط‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬لكن‭ ‬منطقة‭ ‬الاصطدام‭ ‬المحتمل‭ ‬ستشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬أستراليا‭ ‬أو‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشير‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬خائر‭ ‬القوى‭ ‬بمواجهة‭ ‬تهديد‭ ‬كهذا‭. ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬جرى‭ ‬تحطيم‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭”‬دارت‭” ‬التابعة‭ ‬للناسا،‭ ‬عمداً‭ ‬في‭ ‬الكويكب‭ ‬ديمورفوس،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬تحويل‭ ‬مساره‭.‬

ويطمئن‭ ‬ديفيد‭ ‬فارنوكيا‭ ‬قائلاً‭ “‬تمنحنا‭ ‬مهمة‭ +‬دارت‭+ ‬ضمانة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬ستنجح‭” ‬بمواجهة‭ ‬الكويكب‭ “‬2023‭ ‬دي‭ ‬دبليو‭”.‬

ويخلص‭ ‬مويسل‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ “‬متسعاً‭ ‬من‭ ‬الوقت‭”‬،‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬بالضبط،‭ ‬للاستعداد‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭.‬