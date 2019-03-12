خطة‭ ‬عالمية‭ ‬لمواجهة‭ ‬مرض‭ ‬الإنفلونزا

روما‭ ‬‭- ‬الزمان

أطلقت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬امس‭ ‬إستراتيجية‭ ‬عالمية‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬المقبل،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬«لا‭ ‬مفر»‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الوبائية‭ ‬الجديدة‭.‬

وتصيب‭ ‬أوبئة‭ ‬الإنفلونزا،‭ ‬وهي‭ ‬موسمية‭ ‬بغالبيتها،‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬تقريبا‭ ‬وتقتل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬سنويا‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تصفها‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتهدف‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬المعتمدة‭ ‬للفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬2030،‭ ‬إلى‭ ‬تجنّب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالإنفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬وكبح‭ ‬الفيروسات‭ ‬المنتقلة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭ ‬والاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوباء‭ ‬المقبل،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭. ‬وشهد‭ ‬العالم‭ ‬أوبئة‭ ‬إنفلونزا‭ ‬قاتلة،‭ ‬كانت‭ ‬أسوأها‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬الإسبانية‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1918‭. ‬وتبعتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أوبئة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬1957‭ ‬و1968‭ ‬و2009‭ ‬تسبب‭ ‬خلالها‭ ‬فيروس‭ ‬«اتش‭ ‬1‭ ‬ان‭ ‬1»‭ ‬بوفاة‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬شخص‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬214‭ ‬دولة‭.‬

وحذرت‭ ‬المنظمة‭ ‬«ليس‭ ‬هناك‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬وباء‭ ‬إنفلونزا‭ ‬جديد»،‭ ‬مضيفة‭ ‬«في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬المترابط،‭ ‬فإن‭ ‬السؤال‭ ‬لا‭ ‬يقضي‭ ‬بمعرفة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬وباء‭ ‬آخر‭ ‬ولكن‭ ‬متى‭ ‬سيأتي»‭.‬

وتدعو‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬برامجها‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬مخصصة‭ ‬للإنفلونزا‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬والاستعداد‭ ‬له‭ ‬ومكافحته‭.‬

وتوصي‭ ‬المنظمة‭ ‬بالتطعيم‭ ‬السنوي‭ ‬باعتباره‭ ‬الوسيلة‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الإنفلونزا،‭ ‬خصوصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬أنجز‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬جعل‭ ‬العالم‭ ‬مستعدا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬لوباء‭ ‬الإنفلونزا‭.‬

وأضاف‭ ‬«لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬مستعدين‭ ‬بعد‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭. ‬هذه‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إرشادنا»‭.‬