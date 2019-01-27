خطاب مفتوح للأمين العام لمجلس الوزراء (2-2) – عبد الخالق الشاهر

أوجزت لسيادتكم في الجزء الاول دلائل على ضعف سيطرة وزارتي المالية والعدل على الدومين العام والخاص ، ولم اتفصل في سيطرة الاحزاب على عقارات الدومين العام ومنها مئات الآلاف من الدوانم الزراعية وغيرها الكثير.

وكذلك لم أذكر لك حديث الناس الشائع فعندما تقول لدي معاملة في دائرة التسجيل العقاري الفلانية ينصحوك بالتفاهم مع (ابو الفلافل) عند الباب ، والدائرة الفلانية ينصحوك بالتفاهم مع (الجايجي) وهذا حديث شائع لا يعد دليلا ، ولكني شخصيا وقبل سنين اجريت معاملة اعفاء داري البالغة مساحتها 120م فأشر التسجيل العقاري في المنصور اني سبق ان بعت جزء من الدار عام 2012 والحقيقة ان الامر حصل في 2002 وكلفني ذلك عشرات المراجعات الى التسجيل العقاري العامة /لجنة الاستفـــــــــــادة التي كتبت طلبا لرئيسها ما نصه ((اليوم هو اليوم الثالث والستين بعد المائة لماراثون تقديم الطلبات لسيادتكم)) ..

وزارة المالية اليوم اصبحت حريصة على اموال الدولة بحيث انها قررت ان تنقض كافة القرارات الايجابية للجنة (129س) مع العرض ان القرارات مصادق عليها من لدن ممثلهم في اللجنة ، وليست المشكلة هنا بل انها تكمن في اننا نسمع انها قررت ذلك ولكن متى وكيف وأين ؟؟

لا ندري نحن ولا يدري المشمولون بالقانون . ليس هذا فقط بل ان اللجـــــــنة129 س اضطرت لتمشيه الامور ببذل جهد استثنائي في تزويد كل مشمول بكتاب رسمي الى مديريات التسجيل العقاري لتزويـــــــــدهم بكتب الاستشهاد وسندات الملكية معنونه الى اللجنة ، وعملت تلك المديريات بذلك ، وقبل فترة اوقفــــت ذلك وقامت برفع الطلب الى المديرية العامة التي على المشمول مراجعتها لتقوم بأرسال الاجابة مما يعد روثينا قاتلا ..

هذا فضلا عن ان اللجنة تطالب المشمول بأن يذكر في الاستشهاد البيع وسعر البيع حتى ولو كان من جمعية تعاونية ، والتسجيل العقاري غالبا ما يرفض تزويد المشمول بتلك التفاصيل.

وهناك عضو آخر في اللجنة وهو السيد رئيس الدائرة القانونية لوزارة العدل وكونه رجل قانون فهو يعرف ان دستورنا يقول ((حق التقاضي مكفول)) وأن القانون (72) موضوع البحث اعطى المشمول به حق الاعتراض في محاكم البداءة ، وقبلها لدى اللجنة، ومع ذلك ترفض وزارة العدل من خلال الهيئة العامة للضرائب تصديق اية وكالة تأتي من خارج العراق رغم ان اللجنة -على حد علمي- فاتحت بهذا الشأن وأوضحته أخيرا نقول ان هذه المعرقلات هي ليـــــست مخالفة دستورية وقانونية يعاقب عليها القانون 111 فـــــــقط بل هي تشجيع للمنتسبين على الرشوة لأن الروتــــين هو الذي يخلـــــــــق مكامن للرشوة والفساد نأمل من سيادتكم أن تبذلوا جهدا استثنائيا ، فلم يبق للحكومة بل للنــظام برمته اصدقاء فقد تفننا في صناعة الاعداء…

فلم اجد منذ سنين مواطنا اطل على شاشات التلفاز ومدح الوضع في اي مفصل من مفاصل السلطة بل ان قسما منهم يصرخون ويبكون بحرقة …

والأمن سيــــــادة الامين العام هو (حالة رضا) كما عرفته في بحث لي قبل عـــــقدين من الزمن ، والأمن يعنــــــــي (التنمية) كما عرفــــــــه روبرت مكنمـــــارا ، وهو في كل الاحــــوال لن يعني صناعة اعداء كـــــم تفعل الهيئة العامة للضرائب بقدر ما هو صناعـــــة اصدقاء كم تفعل اللجنة 129 س.

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