خصوم‭ ‬الصدر‭ ‬يثنون‭ ‬على‭ ‬حلفائه لموقفهم‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ ‬

لا مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين في السباق الى رئاسة الجمهورية
بغداد -عبدالحسين غزال – أربيل – الزمان
اثنى الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، الخصم الأول للتيار الصدري يوم الاثنين على ما توصل اليه اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والداعي الى تشكيل حكومة «كاملة الصلاحيات».
والطرفان الاخيران حليفان للتيار الصدري حين كان في العملية السياسية وأعرب الإطار في بيان امس عن تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها. وأضاف البيان؛ ان الإطار التنسيقي يود التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الازمات. وأكد الاطار التنسيقي انه سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع، وفقا للبيان. فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، الإثنين، أن المباحثات مع القوى السياسية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى عدم وجود أي مرشح مشترك مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية. وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر بشأن تشكيل الحكومة.
وقال محمد في تصريح للصحفيين «إلى الآن لا يوجد مرشح مشترك مع الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، والمفاوضات لا تزال متواصلة مع الجميع». وتابع «ينبغي إيجاد حل للجمود السياسي في العراق».وكان عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي جعفر أيمينكي كشف مؤخراً عن وجود «تفاهم جيد» مع الاتحاد الوطني بشأن طرح مرشح يتفق عليه الحزبان لمنصب رئيس الجمهورية.