خصوم‭ ‬الصدر‭ ‬يثنون‭ ‬على‭ ‬حلفائه لموقفهم‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ ‬

لا‭ ‬مرشح‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية

‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اثنى‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية،‭ ‬الخصم‭ ‬الأول‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬اجتماع‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتحالف‭ ‬السيادة‭ ‬والداعي‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬‮«‬كاملة‭ ‬الصلاحيات‮»‬‭.‬

‭ ‬والطرفان‭ ‬الاخيران‭ ‬حليفان‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬وأعرب‭ ‬الإطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للموقف‭ ‬الوطني‭ ‬والدستوري‭ ‬لتحالف‭ ‬السيادة‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعهم‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬والذي‭ ‬اعلن‭ ‬فيه‭ ‬الطرفان‭ ‬تمسكهما‭ ‬بالخيار‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬بعد‭ ‬خلق‭ ‬المناخات‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬حكومة‭ ‬كاملة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬وعودة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬لممارسة‭ ‬عملها‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان؛‭ ‬ان‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬يود‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لتنفيذ الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬وعودة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الى‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬كاملة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬حرصا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬تجنيب‭ ‬البلاد‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الازمات‭. ‬وأكد‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬انه‭ ‬سيبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يستطيع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬وضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان‭. ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬محمود‭ ‬محمد،‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكوردستاني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬وأخفق‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجمهورية،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مرشح‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬والمفاوضات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للجمود‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬وكان‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جعفر‭ ‬أيمينكي‭ ‬كشف‭ ‬مؤخراً‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تفاهم‭ ‬جيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشأن‭ ‬طرح‭ ‬مرشح‭ ‬يتفق‭ ‬عليه‭ ‬الحزبان‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭.‬