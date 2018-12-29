خصوبة النساء تتراجع نسبتها دولياً

{ لندن- وكالات – كشف باحثون تراجع نسبة الانجاب بين النساء عبر العالم.وبينت الدراسة أن نصف دول العالم تواجه نقصا في عدد المواليد بسبب تراجع نسبة الخصوبة بين النساء.ووصف الباحثون النتائج هذه(بأنها مفاجئة). وستكون لهذه الظاهرة تبعات اجتماعية حال استمرت بحيث سيكون عدد =الأجداد والجدات أكبر من عدد الأحفاد.وفحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت، توجهات المواليد في كل دولة منــــــــذ الخمسينات إلى 2017. في الخمسينات كان المرأة تنجب معدل 4.7 أطفال. ووصلت نسبة الخصوبة العام الماضي إلى 2.4 طفل لكل امرأة.ولكن هذه الأرقام تخفي الفوارق الكبيرة بين مختلف الدول. فخصوبة النساء في النيجر تصل 7.1 أطفال لكل امرأة، أما في قبرص فمعدل إنجاب النساء هو طفل واحد.وتبلغ نسبة خصوبة النساء في بريطانيا نسبة 1.7 طفل لكل امرأة، كما هو الشأن في أغلب الدول الغربية.

والخصوبة هو معدل إنجاب النساء، وهي تختلف عن عدد المواليد كل عام.عندما تنخفض نسبة الخصوبة في بلد ما إلى ما دون 2.1 فإن عدد السكان يبدأ في التراجع.في الخمسينات لم تكن أي دولة في العالم في هذا المستوى من نسبة الخصوبة.وقال البروفيسور كريستوفر ماري، مدير معهد تقييم الصحة في جامعة واشنطن، في تصريح لبي بي سي( نصف دول العالم أصبحت دون مستوى نسبة الخصوبة المطلوبة، وإذا لم تتخذ إجراءات بهذا الخصوص فإن عدد السكان في هذه الدول سيتراجع).وأضاف (إنها مفاجأة بالنسبة لي أن نصف دول العالم دون مستوى نسبة الخصوبة المطلوبة، وهي مفاجأة للناس أيضا).

وتشهد أغلب الدول المتطورة اقتصاديا مثل دول أوروبا، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تراجعا في نسبة الخصوبة.لكن هذا لا يعني أن عدد السكان في هذه الدول يتراجع بالضرورة، فعدد السكان مرتبط أيضا بنسبة الوفيات والهجرة.