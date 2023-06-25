خريجو كلية الآثار في نينوى – مظفر الجوالي

مظفر الجوالي

السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار المحترم

نحن لفيف من خريجي كلية الآثار وعددنا ٣٠٠ خريج وخريجة، تقريباً.

نتقدم لكم بطلب شمولنا بالتعيين المخصص لكل عام على ملاك وزارتكم لاننا تعرضنا للتهميش خلال السنوات السابقة.

ولا يتم ذلك الا عبر إطلاق درجات وظيفية جديدة وشمولنا بالتعيين او مخاطبة الوزارات الاخرى لتعيينا على ملاكها كالداخلية والدفاع والتربية، لان خريج الاثار يمتلك الخبرات الكافية للعمل في مؤسسات هذه الوزارات.

منذ سنوات يعمل هؤلاء الطلاب في مجال الآثار دون تعيين شرعي ولا اي دعم من الحكومة، وهذا الأمر اثر سلبا على حياتهم اليومية والعائلية.

يجب الاهتمام بشأن الآثاريين الجادين في جميع أنحاء العراق، ولا سيما في نينوى، حيث يوجد عدد كبير من الآثار التي تستحق الاهتمام والحماية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء الآثاريين يمثلون أساسًا مهمًا في الحفاظ على التراث والثقافة العراقية، ويواجهون العديد من التحديات في أداء مهامهم بشكل فعال وللمساهمة في تطوير المجال الأثري.

ندعو الحكومة العراقية إلى التركيز على هذه المسألة الحيوية وتقديم الدعم اللازم لتوفير فرص العمل الرسمية للآثاريين في نينوى.