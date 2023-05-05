خريجو الهندسة يطالبون بالإنصاف وتعيينهم على الملاك

بغداد – الزمان

طالب خريجو كليات الهندسة في بغداد والمحافظات ، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم في التعيين على الملاك الدائم اسوة بباقي الخريجين الذين حصلوا على فرصة في وزارات الدولة. وقالوا لـ (الزمان) امس (نحن مجموعة من خريجي كليات الهندسة في بغداد والمحافظات ،نطالب الحكومة الاستجابة لمطالبنا وتعييننا على الملاك الدائم اسوة بباقي الخريجين الذين حصلوا على فرصة التثبيت في وزارات الدولة)، مؤكدين انه (مضى على تخرجهم اكثر من اربع سنوات ،وتأملنا بإن الحكومة ستطرح موضوعنا في احدى جلسات مجلس الوزراء للبت في قضيتنا التي اعتصمنا من اجلها لاسابيع لكن لم نتلقى اي استجابة)، واشاروا الى ان (رئيس الوزراء السابق وخلال اللقاء به خلال احدى التظاهرات ،كان قد وعد المحتجين النظر بموضوعنا وحل الملف ،حيث استبشرنا خيرا لكن الوعد لم يتحقق حتى الان)، مطالبين (النظر بملف المهندسين الذين يحملون تخصصات مختلفة والتي يمكن ان تستفيد منها الحكومة في المشاريع التي تنفذها عبر الجهد الخدمي في بغداد والمحافظات)، وهدد المهندسين بـ (الاعتصام مجددا في حالة تجاهل مطالبنا بالتثبيت على الملاك الدائم ،كون حركة التعيينات تطلق بعشوائية دون النظر الى المؤهلات العلمية او الشهادة ، وبالتالي فإن ذلك يفوت فرصتنا بالتعيين)، مشددين على (ضرورة وضع الية واضحة للتعيين واعطاء الدرجات للاسبقية بعيدا عن تدخلات الاحزاب ،وبذلك سنضمن تحقق العدالة في توزيع الوظائف بين الخريجين).