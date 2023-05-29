تثبيت 1781 من حملة الشهادات على ملاك المالية

خريجو الهندسة يشكون التهميش ويطالبون إدراج تعيينهم في الموازنة

بغداد – قصي منذر

جدد خريجو كليات الهندسة ،دعواتهم الى الحكومة للنظر بمطالباتهم وشمولهم بحركة التعيين ،مساواة باقرانهم من خريجي الكليات الاخرى الذين جرى تثبيتهم على ملاك الوزارات. وناشد الخريجون عبر (الزمان) امس (الحكومة برفع عنهم الظلم والتهميش الذي يعانون منه منذ سنوات، وطالبوا بالتعيين ،كونهم طاقات شبابية مهمّة)، اعربوا عن املهم بإن (تنظر الحكومة لواقعهم وتمنحهم فرصة للمساهمة في اعمار البلاد والنهوض بواقعه الخدمي والتكنولوجي والعمراني)، مشددين على (ضرورة تضمين تعيينهم في موازنة العام الجاري).

شهادات عليا

وأصدرت وزارة المالية، الأوامر الوزارية بتعيين 1781 من حملة الشهادات العليا في مركز الوزارة وتشكيلاتها.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بتوجيه ومتابعة الوزير طيف سامي ، أصدرت الوزارة الأوامر الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا ممن سبق استحداث الدرجات الوظيفية لهم في دوائر مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها)، واشار الى ان (الدرجات جرى توزيعها بواقع 64 درجة بدوائر مركز الوزارة و90 درجة في دائرة المحاسبة و119 درجة في دائرة عقارات الدولة و337 في مصرف الرافدين و 333 درجة في مصرف الرشيد و 52 درجة في هيئة التقاعد الوطنية و364 في الهيئة العامة للضرائب و 108 درجة في الهيئة العامة للكمارك)، واضاف ان (حصة المصرف العقاري من الدرجات كانت بواقع 106 درجات والمصرف الزراعي 15 درجة والمصرف الصناعي 52 درجة ومصرف النهرين الاسلامي 13 درجة وشركة التأمين الوطنية 83 درجة وشركة التأمين العراقية 23 درجة وشركة اعادة التأمين 25 درجة)، مؤكدا انه (سيتم قبول مباشرة المعينين الجدد بعد إكمال اجراءات الفحص الطبي وصحة صدور الوثائق الخاصة بهم ، استنادا إلى احكام المادتين 7 و8 من قانون الخدمة المدنية رقم24 لسنة 1960 المعدل).

شريحة المتقاعدين

وافصحت هيئة التقاعد العامة ، عن المعاملات التي جرى انجازها منذ انطلاق حزمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم شريحة المتقاعدين. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح امس إنه (فرق الهيئة أنجزت معاملات المحالين للتقاعد بيوم انفكاكهم من الدوائر)، واضاف ان (عدد المعاملات الكلي منذ انطلاق حزمة رئيس الوزراء لدعم شريحة المتقاعدين وحتى الآن بلغت 16764 معاملة منجزة)، واشار الى ان (المعاملات توزعت بواقع بغداد 7449 معاملة وكربلاء 1259 معاملة والنجف 418 معاملة وميسان 624 معاملة ونينوى 626 معاملة والبصرة 1508 معاملة وبابل 1506 معاملة وواسط 597 معاملة وذي قار 225 معاملة وديالى 478 معاملة والمثنى 185 معاملة وكركوك 814 معاملة والديوانية 232 معاملة وصلاح الدين 754 معاملة)، واوضح عبد الستار أن (الفرق الميدانية استكملت زياراتها لجميع الوزارات والدوائر في المحافظات، وهي مستمرة بمنح الهويات التقاعدية بيوم انفكاك الموظف من دائرته). وكان السوداني، قد وجه بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين. وتضمنت التوجيهات (شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته،فضلا عن تهيئة إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة مع أول راتب يتسلمه وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر، وكذلك تنظيم إجراءات صرف مبلغ الإجازات التراكمية نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد ،ومنح المتقاعدين تخفيضا بنسبة 25 بالمئة على الخطوط الجوية ذهابا وإيابا لمرة واحدة في السنة).