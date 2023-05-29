العمل يمنح قروضاً ميسّرة لنحو 5 آلاف عاطل دون فوائد

خريجو المهن الطبية يحتجّون مجدّداً في الباب المعظّم وتثبيت دفعة من أصحاب العقود

بغداد – قصي منذر

استحدثت وزارة المالية، 552 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة،فيما احتج خريجو المهن الطبية مجدد في منطقة الباب المعظم ببغداد للمطالبة بالتعيين. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بتوجيه الوزير طيف سامي ، استكملت دائرة الموازنة اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ 552 درجة)، وتابع ان (الدرجات توزعت بواقع 452 لمديرية البلديات العامة و3 درجات لوزارة الشباب والرياضة و4 درجات لوزارة الإعمار والإسكان و73 درجة للمصرف الزراعي التعاوني و5 درجات لديوان محافظة البصرة و14 درجة لدائرة صحة الديوانية وردجة واحدة لجامعة بغداد)، واضاف ان (إجراءات الاستحداث تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء ، وأحكام المادة 45 خامسا من قانون الإدارة المالية العامة). ودعت محافظة بغداد، الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن القناة العامة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الى مراجعة ديوانها في منطقة الصالحية لانجاز الاجراءات بعد حسم نتائج الاختبار والاعتراض. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظة تدعو جميع الأسماء المُعلنة إلى مراجعة ديوانها الكائن في منطقة الصالحية ، حتى الخامس من الشهر المقبل ، لغرض إكمال اجراءات التعاقد، المتمثلة بالتعهد والفحص الطبي، مستصحبين معهم المستمسكات التالية، وبخلافه يعتبر المتقدم منسحباً من التنافس)، مشددا على (جلب تأييد أو وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى المحافظة ، مرفق معها الرمز الخاص بنظام صحة صدور الوثائق المؤمنة مع المستمسكات الثبوتية للزوج والزوجة والأطفال وصور حديثة). وتظاهر خريجو المهن الطبية امام وزارة الصحة في منطقة الباب المعظم للمطالبة بالتعيين. وطالبوا خلال التظاهرة (الوزارة بمفاتحة مجلس الوزراء لادراج تعيينهم ضمن موازنة العام الجاري ،من اجل سد النقص الحاصل في المرسسات الصحية)، مؤكدين ان (الوزارة مطالبة بوضع الية لهذا المشكلة ،ولاسيما ان الالاف من الخريجيين ما زالوا ينتظرون فرصة العمل في هذه المؤسسات). واطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ،الدفعة 35 من القروض الميسرة لخمسة آلاف من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وقال الاسدي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (اطلاق هذه الدفعة يأتي تنفيذاً لمنهاج البرنامج الحكومي المتضمن دعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل، من أجل إنشاء مشاريعهم المدرَّة للدخل)، واكد ان (هذه القروض تُمنح من دون أي فوائد مالية)، ودعا الاسدي المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم حسب الفرز الالكتروني إلى (مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد، أو أحد أقسامها في المحافظات لاكمال الإجراءات، وحسب الأسماء المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من موعد اطلاق الدفعة). بدوره ، باشر مصرف الرافدين ، باطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تم منح دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار)، واشار الى ان (صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة ،وذلك بعد أن استكمل الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد)، مشددا على (المستفيدين مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لتسلم السلفة)، وتابع ان (المصرف يواصل العمل على منح دفعات جديدة من السلف تباعاً وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصرف).